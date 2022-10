Terrifier 2: l'horror spaventa a morte il pubblico (alcuni vomitano in sala)

Terrifier 2, seguito del film horror slasher del 2016, sta terrorizzando all'estremo gli spettatori. Uscito nelle sale americane nei giorni scorsi, sono molteplici le voce di persone che hanno asserito di essersi sentite male e aver vomitato all'interno del cinema.

"Un mio amico è svenuto e il cinema ha dovuto chiamare un'ambulanza" si legge in un tweet. Un altro ha invece dichiarato: "Ho appena finito di guardare Terrifier 2. Violento all'estremo. Il tizio seduto dietro di me è svenuto e mi è venuto addosso sulla sedia, un altro ha lasciato la sala perché non si sentiva bene e poi ho sentito un tizio vomitare nel bagno".

Nel sequel di Terrifier, Art the Clown ritorna a Miles County dove s'impegna a dare la caccia a una giovane adolescente e al suo fratello durante la notte di Halloween. Protagonisti del nuovo film sono Lauren Lavera, David Howard Thornton, Elliott Fullam, Sarah Voigt, Kailey Hyman, e Casey Hartnett. Il lungometraggio è stato scritto e diretto da Damien Leone, e prodotto da Phil Falcone, George Steuber, Damien Leone, Steven Della Salla, Mike Leavy, Jason Leavy.

Come accaduto per il primo film, anche il sequel è stato realizzato grazie a un crowdfunding che ha superato le aspettative in pochissimo tempo dall'annuncio.