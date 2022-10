Terrifier 2: il regista si è rifiutato di girare una scena troppo forte anche per lui

I questi giorni si sta parlando moltissimo di Terrifier 2, film horror diretto da Damien Leone in cui vediamo il ritorno di Art the Clown (interpretato da David Howard Thornton) impegnato in una serie di massacri, che sta letteralmente scuotendo il pubblico americano (con scene di vomito e svenimenti durante la visione). Nel corso di una recente intervista con Variety, Leone ha parlato di una scena che dal suo punto di vista superava ogni limite.

Locandina di Terrifier 2

La violenza è sicuramente centrale nella narrazione di Terrifier 2, in questo caso però mi sono frenato: "Art the Clown ama giocare con le viscere delle sue vittime. C'è una scena in cui taglia il pene di un uomo. Avrebbe potuto andare oltre. Abbiamo discusso sulle cose che avrebbe fatto una volta rimosso il pene del ragazzo. Le abbiamo esplorate scherzandoci sopra, ma poi abbiamo deciso che fosse 'troppo sgradevole'. Forse poteva ricavarne un animale come si fa con i palloncini, o qualcosa del genere. Abbiamo deciso che non lo avremmo assolutamente fatto. In realtà il suggerimento è arrivato da Dave. Cerchiamo sempre di confrontarci l'uno con l'altro per arrivare a creare cose malate, ma questa lo era troppo per me".

Anche senza questa scena, almeno in base a quello che sappiamo, Terrifier 2 offre una violenza estrema. Nonostante il successo riscontrato dal film, non esiste ancora conferma di un'uscita in Italia.