Terra di confine – Open Range: Kevin Costner rinunciò a Kill Bill per fare questo film

Una scena di Open Range - Terra di Confine

Kevin Costner rinunciò alla possibilità di recitare in Kill Bill per poter fare Terra di confine - Open Range, di cui fu anche regista. Così facendo poté portare a compimento uno dei suoi sogni, essendo il film l'adattamento di un romanzo che aveva particolarmente amato, lasciando a Quentin Tarantino l'arduo compito di trovare qualcun altro per la parte del perfido Bill. Fu scritturato Warren Beatty, il quale però si diede la proverbiale zappata sui piedi quando il regista gli suggerì di ispirarsi a David Carradine e l'attore rispose che avrebbe fatto meglio ad assumere direttamente Carradine.

Kevin Costner al Festival di Roma: "Vi racconto il mio cinema di eroi"

Highwaymen - L'ultima imboscata: Kevin Costner ospite del Red Carpet di Madrid

Non che Kevin Costner rimpianga particolarmente la decisione, data la natura personale di Terra di confine - Open Range: il lungometraggio è dedicato ai genitori del protagonista e regista, nonché all'attore Michael Jeter, scomparso poco dopo le riprese. Costner ha anche svelato che se Robert Duvall avesse rifiutato la parte di Boss Spearman il film sarebbe rimasto irrealizzato, e per ringraziarlo per aver accettato il ruolo gli fece l'onore di far apparire il suo nome per primo nei credits, cosa altamente inabituale dato che Duvall in termini di fama non era più una star dello stesso calibro di Costner.

Yellowstone, la recensione: il cowboy Kevin Costner in un western dei giorni nostri

Yellowstone 3: Kevin Costner e Kelly Reilly in una scena

A oggi questo film, uscito nel 2003, è l'ultimo diretto da Costner, il quale però rimane attivo come produttore, in particolare con progetti televisivi in cui recita come la serie Yellowstone, di cui è protagonista dal 2018 (la quarta stagione è attualmente in produzione, ed è in lavorazione anche un prequel che farà parte del catalogo della piattaforma streaming Paramount+). Costner è recentemente apparso in un altro western cinematografico, Let Him Go, e in teoria lo rivedremo anche nei panni di Jonathan Kent, padre adottivo di Superman, in Zack Snyder's Justice League, che debutterà su HBO Max negli Stati Uniti il 18 marzo e sarà disponibile in contemporanea su altre piattaforme digitali nel resto del mondo.