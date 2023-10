Terra Amara conquista la prima serata della domenica sera: ecco la data decisa da Canale 5

Terra Amara si è conquistata l'onore della prima serata della domenica di Canale 5. La soap turca, che ha registrato un boom di ascolti durante il daytime, si prepara ora a sfidare le fiction di Rai 1, il programma di Fabio Fazio su il Nove e i posticipi della serie A. Secondo le informazioni riportate da Davide Maggio, i fan di Zuleyha avranno l'opportunità di seguire le sfortunate vicende della loro beniamina a partire dal prossimo 5 novembre.

Terra Amara: nuova collocazione

La collocazione di Terra amara alla domenica sera non comporterà modifiche alla sua programmazione settimanale. La soap turca, nota anche come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' nel suo titolo originale, continuerà ad andare in onda regolarmente dal lunedì al sabato. Finora, sono stati trasmessi poco più di 420 episodi, che corrispondono alla terza stagione di un totale di quattro stagioni trasmesse in Turchia.

Canale 5 ha già considerato in passato l'idea di inserire la soap nella fascia oraria della domenica sera. I primi rumors in tal senso erano circolati durante l'estate, ma in seguito Mediaset ha preferito optare per la trasmissione serale Caduta Libera - I Migliori condotta da Gerry Scotti. Il programma tuttavia, è stato superato dagli ascolti di Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio su Il Nove in quella stessa fascia oraria. Di fronte a questa situazione, Canale 5 ha prontamente rimediato posizionando Terra Amara, la cui messa in onda pomeridiana ha garantito alla rete uno share nettamente superiore al 20 per cento.

Lo spostamento di Io Canto di Gerry Scotti

Nel frattempo, l'inizio del programma Io Canto, condotto da Gerry Scotti, inizialmente programmato per la serata domenicale, ha subito una variazione. Oggi, prima della puntata del 27 ottobre di Beautiful, su Canale 5, è stato trasmesso uno spot che anticipa il programma. Tuttavia, si fa riferimento genericamente a una prossima messa in onda, va notato che precedentemente si prevedeva che la trasmissione andasse in onda a partire da novembre 2023.