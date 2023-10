Beautiful anticipazioni 27 ottobre: Tra Ridge e Brooke torna il fantasma di Taylor, le reazioni al bacio

Beautiful fa ritorno domani, venerdì 27 ottobre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 26 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 26 ottobre

Brooke attende con ansia l'arrivo di Ridge. Lui compare con Taylor dopo aver lasciato Steffy, Finn e i bambini a casa, felici. Brooke e Ridge parlano di quello che è successo a Finn.

Anticipazioni del 27 ottobre: Brooke parla ma Ridge pensa a Taylor

Brooke e Ridge affrontano la discussione sulla recente condivisione di una foto da parte di Hope. Tuttavia, Ridge sembra distratto, con la mente rivolta al bacio con Taylor.

Nella puntata di venerdì: Taylor confida a Thomas le speranze sul suo futuro con Ridge

Nel frattempo, Taylor si apre con Thomas, confessando le sue speranze per una risoluzione positiva della situazione con l'ex marito. Anche Taylor, infatti, è ferma al bacio che lei e Ridge si sono dati a Montecarlo.

Nel prossimo episodio: Hope è preoccupata per la madre

Hope, nel frattempo, è tormentata dalle potenziali conseguenze della sua foto e dalle implicazioni che potrebbe avere per sua madre. La ragazza, in un momento di euforia per la liberazione di Finn ha postato una foto in cui posava con Brooke e Deacon negli uffici della Forrester.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke attende con ansia il ritorno di Ridge.