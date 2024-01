Terra Amara contro Doc – Nelle tue mani: la decisione di Canale 5 che dirotta Juventus-Frosinone su Italia 1

Terra Amara si prepara a sfidare anche Doc - Nelle tue mani. La soap turca, attualmente in onda in prima serata la domenica, raddoppierà a partire dalla prossima settimana e si troverà a competere con il medical drama di Luca Argentero trasmesso su Rai 1. Quest'ultimo, nelle prime due stagioni, ha dominato gli ascolti sbaragliando la concorrenza.

Mediaset Pronta alla Battaglia degli Ascolti in Vista di Sanremo

Mediaset non intende lasciare nulla di intentato nella battaglia degli ascolti, specialmente in vista della settimana di Sanremo, tradizionalmente dominata dalle reti rivali.

La notizia, sullo spostamento di Terra Amara, diffusa dal portale di Davide Maggio, evidenzia la determinazione della rete televisiva a mantenere un posizionamento forte durante queste sfide all'ultimo share.

Debutto della Terza Stagione di Doc nelle tue mani su Rai 1

Giovedì 11 gennaio 2024, Rai 1 presenterà la terza stagione di Doc - Nelle tue mani, la serie record che vanta un cast di attori molto amati dal pubblico, tra cui Luca Argentero, Pierpaolo Spollon, Matilde Gioli e Marco Rossetti, a cui si aggiunge quest'anno Giacomo Giorgio di Mare Fuori.

Terra Amara Sostituisce Juventus-Frisinone su Canale 5

Canale 5 aveva originariamente programmato la trasmissione dell'incontro di calcio Juventus-Frosinone per l'11 gennaio. Tuttavia, per i vertici Mediaset, il match non aveva un grande appeal, soprattutto sul pubblico femminile.

Pertanto, la rete ha deciso di far scendere in campo la soap turca di successo, Terra amara, che prende il posto del film Mamma Ho Riperso l'Aereo - Mi Sono Smarrito a New York.

Martedì e mercoledì, Canale 5 manderà in onda due incontri di Coppa Italia, come già previsto nel palinsesto. La 'rivoluzione', riguarda solo il giovedì, giorno in cui va in onda Doc - Nelle tue mani.

Una Mossa Strategica: Terra Amara contro Doc

La decisione di sostituire l'incontro calcistico con Terra Amara rappresenta una mossa strategica di Mediaset per mantenere elevati gli ascolti televisivi. La soap turca, già campione di ascolti, si prepara a conquistare la fascia serale del giovedì, sfidando il team di medici guidati da Luca Argentero su Rai 1.