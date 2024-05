Terra Amara, anticipazioni del 10 maggio: Betul spara a Zuleyha, Fikret accusa Hakan

Nuovo appuntamento in prima serata con Terra Amara e con le anticipazioni della puntata in onda stasera 10 maggio a partire dalle 21:30 su Canale 5, con un triplo episodio in cui Abdulkadir si nasconde dopo essere evaso di prigione.

Da questa settimana le avventure di Zuleyha vanno in onda il venerdì sera e la domenica pomeriggio in attesa del gran finale previsto per il 23 maggio.

Nell'episodio del 5 maggio, Hakan saluta Abdulkadir, che è pronto a lasciare Cukurova. Prima di partire, Abdulkadir viene arrestato dalle forze dell'ordine per l'omicidio di Fekeli.

Abdulkadir viene portato in prigione. Intanto, Sermin e Betul si rifugiano in casa di Fusun a sua insaputa. Fikret e Zeynep continuano a frequentarsi e parlano di Fekeli durante una cena. Hakan va a trovare Abdulkadir in carcere e organizza un piano per farlo evadere.

Abdulkadir evade dopo l'arresto

Anticipazioni del 10 maggio: Il piano fatale di Betul:

Durante il trasferimento di Abdulkadir alla prigione di Elazig, Vahap interviene per aiutare Abdulkadir a fuggire. I due si rifugiano nelle montagne di Çukurova, aspettando il momento giusto per attraversare il confine. Quando Fikret viene a sapere della fuga di Abdulkadir, sospetta che Hakan sia coinvolto e lo accusa davanti a Zuleyha. Anche Zuleyha inizia a dubitare di Hakan.

Zuleyha si allea con Çolak

Betul organizza il rapimento di Çolak e prosegue con il piano pensato da mesi per eliminare Zuleyha. Uno degli uomini di Betul arriva alla villa con l'auto di Çolak, fingendosi un suo subordinato, e convince Zuleyha a incontrarsi con il capo nella foresta di Sivrikaya, promettendo di rivelarle il nascondiglio di Abdulkadir e l'identità di chi l'ha aiutato a scappare. Tuttavia, il piano rischia di fallire quando Çetin accompagna Zuleyha all'incontro.

Betul tende una trappola a Zuleyha e cerca di ucciderla con la pistola di Çolak, precedentemente sequestrata. Il piano di Betul però non va a buon fine e lei è costretta a fuggire. Zuleyha e Çolak decidono di vendicarsi, ma questa volta seguendo le strategie di Zuleyha.

Gaffur sta per sposarsi e pubblica l'annincio sul giornale

Gaffur pianifica di pubblicare un annuncio matrimoniale corredato di una sua foto sul giornale locale, quindi si reca dal fotografo. Prima, si ferma da Tahir per tagliarsi i capelli e convince il barbiere ad accompagnarlo.

Dopo il servizio fotografico, Gaffur e Tahir incontrano Zuleyha mentre discute con Çolak. Subito dopo che Çolak si allontana, viene avvicinato da un uomo con cui ha dei conti in sospeso. L'uomo spara a Çolak, generando il panico in paese.

Nel frattempo, Hakan, che ha aiutato Abdulkadir a fuggire, cerca di convincere Fikret di non sapere dove si trovi il suo socio.