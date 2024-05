Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi: “Non permetterò più a nessuno…”

Dopo la conclusione del Grande Fratello il punto di vista di Giuseppe Garibaldi ha subito un profondo cambiamento. Nella Casa più spiata d'Italia, il suo rapporto con Beatrice Luzzi era finito soprattutto perchè lui non l'aveva difesa dagli attacchi, a volte feroci, degli altri concorrenti. Ora il bidello calabrese ha deciso di ergersi a paladino dell'attrice.

Lo sfogo sui social in difesa di Beatrice Luzzi

Giuseppe Garibaldi poco fa ha condiviso un post sui social per difendere l'ex attrice di Vivere dalle aggressioni verbali dei personaggi che ruotano intorno al reality show di Alfonso Signorini. Sulle note struggenti di Iris dei Goo Goo Dolls, tratta dal film City of Angels - La città degli angeli, l'ex gieffino ha scritto:

"Non permetto più a nessuno di parlare male di lei, di me, di noi. Amici, fandom, gossippari, persone qualunque che ancora dopo il GF tendono a screditarci. Che ognuno si faccia la propria vita privata, e cercate di avere un pò di tatto e di umanità, per gente che sta in silenzio e non alimenta nulla contro nessuno, nonostante è tutti i giorni sotto giudizio. Io vi consiglio 'Cercate di guardare la trave che avete nel vostro occhio, piuttosto che guardare la pagliuzza nell'occhio altrui'".

Beatrice e Giuseppe al Grande Fratello

Il bersaglio di Giuseppe Garibaldi

A chi si riferisce Giuseppe? Vista la tempistica, è facile immaginare che Garibaldi si colleghi alle parole pronunciate da Paolo Masella a RDS Next. L'ex gieffino ha definito Beatrice e Giuseppe "la coppia meno affiatata del reality".

Della Luzzi poi ha detto che l'attrice non merita il successo post GF "per come si è comportata nei miei confronti e nei confronti delle persone a cui voglio bene". Nel contesto, Paolo Masella ha espresso una serie di opinioni negative su Beatrice Luzzi, affermando che le sue azioni hanno spesso suscitato reazioni negative e consigliandole di essere più gentile e comprensiva.