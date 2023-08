Terra Amara, anticipazioni trama 8 agosto: Zuleyha aiuta Sevda, Behice e Fekeli accusano Fikret

Domani, martedì 8 agosto, preparatevi per il ritorno di Terra Amara, in onda intorno alle 14:10 circa su Canale 5. Ecco un'anticipazione della trama della puntata in arrivo. Questa soap opera ci porta in Turchia negli anni settanta e ha già conquistato il pubblico con il titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' durante la sua messa in onda su Atv dal 2018 al 2022. La coinvolgente storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono archiviate tutte le puntate trasmesse fino ad oggi.

Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 7 agosto

Terra Amara: riassunto della puntata del 7 agosto

L'identità di Fikret è ancora avvolta nel mistero. Nel frattempo, la stampa rivela che Adnan è figlio di Yilmaz e questi lo riporta agli Yaman dopo averlo rapito. Demir caccia dalla tenuta Gulten, a suo dire complice, e la ragazza viene accolta da Fekeli. Sevda si rammarica del fatto che Demir sia tornato da Hunkar. E Sermin sta per svelare a Behice il nome dell'assassino di Hatip.

Terra Amara, anticipazioni dell'8 agosto: Zuleyha aiuta Sevda

Terra amara: un'immagine tratta dalla soap turca

Hunkar dice a Sevda, che in passato è stata l'amante del marito, che Demir si è preso cura di lei solo per rispettare le volontà del padre. La donna è sempre più isolata dagli abitanti di Cukurova, ma è aiutata da Zuleyha.

Terra Amara, anticipazioni trama 6 agosto: Fikret salva Fekeli ma Behice lo smaschera

Behice e Fekeli mettono Fikret spalle al muro

Fikret insospettisce Behice, la quale, frugando tra le cose del ragazzo, scopre il suo passaporto falso e lo consegna a Fekeli. Behice e Fekeli rivelano poi a Fikret di aver trovato il suo passaporto falso. L'uomo spiega che lo aveva utilizzato per fuggire dalla Germania.

Terra amara: un'immagine tratta dalla soap turca

Nel prossimo episodio Fikret si difende dalle accuse

Fikret sostiene di essere ricercato in Germania, ma rivela di essere innocente. Il nipote di Fekeli dice che un suo socio in affari lo ha incastrato. Tuttavia, questa spiegazione non convince Behice, la quale sospetta che l'uomo possa avere interessi nell'eredità di Fekeli.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Behice assiste al ritorno di Fekeli a casa insieme a Fikret