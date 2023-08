Terra Amara, anticipazioni trama 6 agosto: Fikret salva Fekeli ma Behice lo smaschera

Terra Amara torna domani, domenica 6 agosto alle 14:25 circa su Canale 5. Qui troverete le anticipazioni della trama della puntata. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta e ha già riscosso un grande successo quando è stata trasmessa per la prima volta da Atv con il titolo 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' dal 2018 al 2022. La coinvolgente storia di Zuleyha, la protagonista della serie, è disponibile anche su Mediaset Infinity, dove sono pubblicate tutte le puntate trasmesse fino ad oggi.

Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 4 agosto

Terra Amara: riassunto della puntata del 4 agosto

Zuleyha è disperata e non si capacita di come Yilmaz le abbia potuto sottrarre suo figlio. Demir è convinto che Gulten sia coinvolta nel rapimento del bambino e minaccia di fargliela pagare. Demir non ha intenzione di arrendersi e cerca Yilmaz alle baracche dove è stato visto per l'ultima volta con suo figlio.

Terra Amara, anticipazioni del 6 agosto: L'agguato fallito a Fekeli

Due uomini hanno provato ad ammazzare Fekeli, l'uomo si è salvato anche grazie all'aiuto di Fikret, presunto nipote di Fekeli. Nessuno sa che Fikret, in realtà, era complice dei due assassini.

Terra amara: un'immagine tratta dalla soap turca

Fikret diventa l'eroe di Cukurova dopo la confessione di Erol

Fallito l'agguato a Fekeli, Fikret costringe Erol a fare il nome del mandante della fraudolenta operazione di acquisizione delle terre di Cukurova. È il sottosegretario Cekirceli, che viene arrestato, mentre Cukurova tributa a Fikret onori ufficiali.

Terra amara: un'immagine tratta dalla soap turca

Behice mostra a Fekeli il passaporto falso di Fekeli

Behice resta scettica sul presunto nipote di Fekeli. Ha trovato un passaporto falso e lo mostra a Fekeli. L'uomo si chiede perché Fikret, che dovrebbe volerlo uccidere, per avere la sua eredità, non abbia approfittato dell'agguato, anzi lo abbia salvato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Demir, dopo il rapimento di Adnan, si presenta a casa di Fekeli.