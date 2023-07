Terra Amara, anticipazioni trama 5 luglio: Yilmaz ha un piano per vendicarsi di Hunkar

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda mercoledì 5 luglio alle 14:10 circa su Canale 5.

Terra Amara tornerà domani, mercoledì 5 luglio, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo episodio. Questa soap opera, ambientata in Turchia negli anni settanta, è stata precedentemente trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. La storia di Züleyha, protagonista della serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono state pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fino ad oggi.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 4 luglio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 4 luglio

Zuleyha confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Yilmaz vuole riprendersi il ragazzo per allontanarlo dagli Yaman ma Zuleyha lo fa desistere minacciando di buttarsi dal balcone.

Terra Amara: anticipazioni del 5 luglio: Yilmaz vuole vendicarsi di Hunkar

Yilmaz ora sa tutta la verità, Zuleyha gli ha rivelato che Adnan è suo figlio. Completamente fuori di sé, si precipita alla casa degli Yaman e si nasconde, in attesa del ritorno di Hunkar con l'intenzione di ucciderla, ma, fortunatamente, l'arrivo del piccolo Adnan lo dissuade.

L'incontro tra Fikret e Sermin in Terra Amara del 5 luglio

Fikret è quasi vicino a investire Sermin accidentalmente e, sentendosi terribilmente in colpa, si offre di accompagnarla in ospedale per farla sottoporre a una visita medica.

La decisione di Zuleyha nel prossimo episodio di Terra Amara

Zuleyha si rivolge a Sabahattin chiedendogli di dimetterla dall'ospedale. Allo stesso tempo, si affida a a Gulten, la sorella di Gaffur, chiedendole aiuto per riprendere il controllo della sua vita.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Zuleyha rivela a Yilmaz che Adnan è suo figlio.