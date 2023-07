Terra Amara, anticipazioni trama 4 luglio: Zuleyha confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda martedì 4 luglio alle 14:10 circa su Canale 5.

Terra Amara tornerà domani, martedì 4 luglio, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo episodio. Questa soap opera, ambientata in Turchia negli anni settanta, è stata precedentemente trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. La storia di Züleyha, protagonista della serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono state pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fino ad oggi.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 3 luglio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 3 luglio

Naciye per vendetta denuncia il marito Hatip per l'omicidio di Cengaver. Hatip viene ucciso durante una colluttazione con Gaffur, che lo stava ricattando. Sermin assiste alla scena ma decide di non dire niente. Zuleyha inizia a parlare con Yilmaz

Terra Amara: anticipazioni del 4 luglio: Le rivelazioni di Zuleyha

Zuleyha confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio. Le rivelazioni della ragazza continuano, Zuleyha racconta come Mujgan abbia provato ad ucciderla sparandole nel bosco. E infine gli dice dei soprusi subiti dagli Yaman.

La reazione di Yilmaz alle parole di Zuleyha nella puntata del 4 luglio

Yilmaz resta sconvolto dal racconto di Zuleyha. Quando scopre che Adnan e suo figlio minaccia di riprenderselo per allontanarlo da Demir. La ragazza, disperata, per impedirglielo minaccia di buttarsi dal balcone della sua stanza in ospedale.

Zuleyha tenta il suicidio nel prossimo episodio di Terra Amara

Gulten e Yilmaz salvano Zuleyha, impedendole di suicidarsi. Demir assiste alla scena e teme che Zuleyha voglia tentare di ammazzarsi di nuovo, quindi si precipita da lei. Zuleyha dice di aver perso l'equilibrio e Gulten conferma questa versione che, però, non convince Mujgan.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Hatip si reca nel bosco per consegnare dei soldi al misterioso ricattatore.