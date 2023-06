Terra Amara, anticipazioni trama 30 giugno: Conflitto letale tra Mujgan e Zuleyha nel dramma in ospedale

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda venerdì 30 giugno alle 14:10 circa su Canale 5.

Terra Amara tornerà domani, venerdì 30 giugno, alle 14:10 circa su Canale 5, con un nuovo episodio. La soap opera, ambientata in Turchia negli anni settanta, è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. La storia di Züleyha è disponibile anche su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma streaming sono pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fono ad oggi.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 29 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 29 giugno

Hunkar scopre dove sono Adnan e Leyla e dice a Demir che non vuole mai più vederlo. Zuleyha è in ospedale dove Demir ed Yilmaz litigano per lei con Mujgan predente.

10 soap turche da vedere se vi è piaciuta Terra amara

Terra Amara, anticipazioni del 30 giugno: Le paure di Mujgan

Mujgan ha sparato a Zuleyha e l'abbandonata inscenando il suicidio credendo di averla uccisa. Ora che la sua rivale è salva, la dottoressa teme che Zuleyha, una volta sveglia, l'accusi del tentato omicidio.

In Terra Amara del 30 giugno Mujgan si difende dalle accuse

In attesa che Zuleyha si risvegli Behice suggerisce alla nipote di negare qualsiasi responsabilità. Mujgan, aiutata proprio dalla zia, aveva finto il suicidio della madre di Adnan e Leyla per allontanarla per sempre da Yilmaz.

Nella prossima puntata di Terra Amara Zuleyha si risveglia.

Dopo essere stata sparata, Zuleyha è stata portata in ospedale da Rasit ed operata. Ora, finalmente, la ragazza riapre gli occhi e ricorda tutto quello che è successo. Lei è Mujgan hanno uno scontro durissimo, la moglie di Demir, così come promesso a Behice, nega ogni responsabilità

Demir e Yilmaz prendono due importanti decisioni in Terra Amara di domani 30 giugno

Demir, pentito di tutto il male fatto a Zuleyha, le promette di restituirle i figli, la donna potrà finalmente riabbracciare Adnan e Leyla. Nel frattempo Yilmaz, non crede a sua moglie e manifesta a Fekeli l'intenzione di divorziare da Mujgan.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Mujgan, dopo aver sparato a Zuleyha, aiutata da Behice, inscena il suicidio della donna e scappa.