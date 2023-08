Terra Amara, anticipazioni trama 28 agosto: Zuleyha giura lealtà a Demir

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda lunedì 28 agosto alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena lunedì 28 agosto intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Zuleyha consola Demir e Mujgan trova la lettera di Yilmaz. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio del 28 agosto, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 27 agosto.

Terra Amara: riassunto della puntata del 27 agosto

Demir rimane sconcertato dalle prove presentate e comincia a dubitare seriamente di Sevda, il cui arresto fa ravvedere Mujgan riguardo alla colpevolezza di sua zia. Mujgan, così, si precipita alla stazione per scusarsi con Behice delle accuse che le ha mosso e per convincerla a non tornare a Istanbul.

Terra Amara, anticipazioni del 28 agosto: Zuleyha promette lealtà a Demir

La morte di Hunkar getta gli Yaman nello sconforto. Zuleyha cerca di consolare Demir e gli promette lealtà ma, allo stesso tempo, ribadisce che non lo ama. La donna è sempre innamorata di Yilmaz.

Fekeli vuole vendicare la morte di Hunkar nella nuova puntata della soap

Fekeli, nel frattempo, giura di vendicarsi dell'assassino di Hunkar, che si suppone essere Sevda, incastrata da Behice che ha nascosto a casa di Sevda i gioielli indossati da Hunkar quando è stata uccisa. Nonostante questo Sevda viene scagionata in tribunale.

Mujgan trova la lettera di Yilmaz nel prossimo episodio

Mujgan trova una dichiarazione firmata da Yilmaz che autorizza Demir a denunciarla per avere sparato a Zuleyha, nel caso la decisione dei due di tacere per il buon nome delle rispettive famiglie fosse messa in discussione da qualche evento.

