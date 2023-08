Terra Amara, anticipazioni trama 23 agosto: Fikret scopre chi ha sparato a Zuleyha

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda mercoledì 23 agosto alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena mercoledì 23 agosto 2023, alle 14:10 circa su Canale 5, con una nuova puntata. Fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. Segui la travolgente storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, ogni episodio è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono conservati tutti i momenti trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio del 23 agosto, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 22 agosto agosto, ultimo episodio in onda prima della pausa estiva

Terra Amara: riassunto della puntata del 22 agosto

Demir, distrutto dal dolore, riporta a casa il corpo senza vita di sua madre, e Zuleyha e tutti i braccianti si lasciano andare ad un pianto disperato. Fekeli apprende la notizia della morte di Hunkar e va a darle l'ultimo, straziante saluto. Mujgan inizia a sospettare del coinvolgimento di Behice nell'omicidio.

Terra Amara, anticipazioni del 23 agosto: la veglia per Hunkar

Dopo che si è diffusa la voce della morte di Hunkar tutta Çukurova va a renderle omaggio. La donna giace a villa Yaman dove l'ha portata Demir quando ha scoperto il suo cadavere tra le rovine.

Nel nuovo episodio della soap Fikret si aggira per la villa

Tra i presenti c'è anche Fikret, nipote di Fekeli, che, aggirandosi non visto all'interno di villa Yaman, trova nello studio di Demir la lettera di Yilmaz che confessa il tentato omicidio di Zuleyha da parte di Mujgan.

Fikret scopre che Mujgan ha sparato a Zuleyha

Nella lettera Yilmaz confessa che, d'accordo con Demir hanno deciso, per il bene delle famiglie, di tenere tutto segreto, tuttavia, se dovesse in futuro essere necessario, acconsente a che Demir utilizzi la sua dichiarazione come prova.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Demir torna alla tenuta con il corpo di Hunkar.