Terra Amara, anticipazioni trama 27 agosto: Demir dubita dell'innocenza di Sevda

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda domenica 27 agosto alle 14:30 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena domenica 27 agosto, alle 14:30 circa su Canale 5, con una nuova puntata in cui Mujgan si scusa con Behice. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio del 27 agosto, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 25 agosto.

Terra Amara: riassunto della puntata del 25 agosto.

Durante la celebrazione dei funerali di Hunkar, si presentano i gendarmi per arrestare Sevda, sospettata di essere la responsabile della sua morte. La donna viene portata in caserma per essere interrogata dal procuratore.

Terra Amara, anticipazioni del 27 agosto: Le prove contro Sevda

Sevda è sottoposta a un interrogatorio da parte del procuratore, il quale le presenta le prove a suo carico. Tra queste prove vi sono i gioielli che Hunkar indossava il giorno in cui è stata uccisa, i quali sono stati trovati nella casa di Sevda.

Demir dubita dell'innocenza di Sevda

Demir, giunto alla gendarmeria per ottenere spiegazioni sull'arresto di Sevda, resta sconcertato di fronte alle prove presentate e inizia a mettere seriamente in dubbio l'innocenza della donna.

Mujgan chiede scusa a Behice

L'arresto di Sevda fa riflettere Mujgan riguardo alla possibile colpevolezza di sua zia. Mujgan si affretta quindi alla stazione di polizia per scusarsi con Behice delle accuse che ha sollevato e per cercare di convincerla a non tornare a Istanbul.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Behice nasconde i gioielli di Hunkar a casa di Sevda