Terra Amara, anticipazioni trama 25 giugno: I dubbi di Mujgan e il dolore di Zuleyha per i figli

Terra Amara tornerà domani, domenica 25 giugno, alle 15:00 circa su Canale 5, con nuovi episodi. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta ed è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. Se non riuscite a vederla in diretta, potrete seguire la storia di Züleyha anche su Mediaset Infinity, sulla piattaforma streaming sono disponibili tutte le puntate della soap.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 23 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 23 giugno

L'aggressione a Zuleyha allarma Yilmaz che va da lei in ospedale. Zuleyha incrocia Yilmaz mentre sta per tornare in carcere. La visita di Yilmaz manda su tutte le furie Mujgan

Terra Amara: anticipazioni della puntata di domenica: Mujgan sospetta di Behice

Mujgan si reca in carcere, dove il confronto acceso con Zuleyha le instillerà un dubbio atroce. Mujgan accusa Behice di aver tentato di uccidere Zuleyha come ha denunciato la stessa Zuleyha durante il suo ricovero in ospedale dove era giunta per una intossicazione.

Behice vuole lasciare la città nelle anticipazioni di Terra Amara del 25 giugno

Behice per paura di essere scoperta dalla nipote, finge indignazione per le accuse che le vengono rivolte e minaccia Mujgan di andarsene e nel frattempo chiede a Yilmaz di trasferirsi a Istanbul.

Una trappola per Demir in Terra Amara del 25 giugno: anticipazioni

Uzum si appresta al suo primo giorno di scuola per la gioia di Saniye e Gaffur. Demir sta per vendere le sue azioni della raffineria a Vedat ma questi rimane vittima di un incidente, che in realtà fa parte del piano dei misteriosi uomini di Ankara per indurre Demir a vendere a loro tramite uno sconosciuto intermediario.

Hunkar ferma Demir: Terra Amara, le anticipazioni di domenica

Fekeli chiede a Hunkar di dissuadere Demir dal vendere le sue azioni ai misteriosi uomini di Ankara e, proprio al momento della firma, lei blocca la compravendita con un drappello di imprenditori.

La disperazione di Zuleyha nella puntata del 25 giugno: Terra Amara

Mentre Demir frequenta nuovi amici e nuove amiche, Zuleyha, in prigione, è sempre più disperata. L'ex sarta soffre perché non può vedere né avere notizie di Adnan e Leyla, i suoi adorati figli.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Zuleyha confida le sue preoccupazioni ad una compagna detenuta.