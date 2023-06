Terra Amara, anticipazioni trama 23 giugno: Un incontro inaspettato tra Zuleyha e Yilmaz

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda venerdì 23 giugno alle 14:10 circa su Canale 5.

Terra Amara tornerà domani, venerdì 23 giugno, alle 14:10 circa su Canale 5 con un nuovo episodio. La serie è ambientata in Turchia negli anni settanta ed è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. Se non riuscite a vederla in diretta, potrete seguire la storia di Züleyha anche su Mediaset Infinity, sulla piattaforma streaming sono disponibili tutte le puntate della soap.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 22 giugno

Uzum si rallegra perché potrà andare a scuola. Behice torna a casa e Mujgan nota un graffio sul suo viso. Yilmaz chiede a Fekeli come controllare la rabbia.

Terra Amara: Anticipazioni del 23 giugno: Yilmaz vuole andare da Zuleyha

La notizia dell'aggressione subita da Zuleyha da parte di Behice allerta Yilmaz. Il marito di Müjgan, nonostante i consigli contrari di suo padre, si affretta a raggiungere l'ospedale.

L'incontro tra Yilmaz e Zuleyha in Terra Amara del 23 giugno: Anticipazioni

Zuleyha nel frattempo viene dimessa e sta per tornare in carcere, quando incontra proprio Yilmaz. La ragazza lo vede carico di rabbia, cercando di calmarlo gli dice di aver avuto un incubo dovuto ai medicinali, proprio come sostenevano i medici.

Nelle anticipazioni di Terra Amara del 23 giugno Mujgan, si lamenta con Sabahattin

L'arrivo di Yilmaz in ospedale non lascia indifferente Mujgan. Quando la dottoressa vede il marito precipitarsi sul posto per Zuleyha va su tutte le furie e si sfoga con Sabahattin.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, la notizia dell'avvelenamento viene chiarita, i sospetti su Demir cadono.