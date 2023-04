Terra Amara, anticipazioni trama del 23 aprile 2023: Zuleyha accusa Mujgan di aver maltrattato Adnan

Ecco le anticipazioni e la trama della nuova puntata di Terra Amara, in onda domani, domenica 23 aprile, alle 14:45, su Canale 5 con un doppio appuntamento. La soap è ambientata in Turchia negli anni Settanta. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate. Terra Amara è disponibile in streaming, in diretta e sempre on demand, su Mediaset Infinity.

Terra Amara: anticipazioni del 23 aprile: Behice corteggia Fekeli

Demir torna dalla sua trasferta ad Ankara convinto di avere un grosso appalto "in tasca", ma Sermin, casualmente informa Hatip sui piani di Demir. Hatip, li svela a Yilmaz e Fekeli, chiedendo loro di partecipare alla gara di appalto come soci; ma i due rifiutano perché vogliono partecipare da soli. Behice continua a corteggiare Fekeli. Sabahattin, chiede a Julide di sposarlo.

Anticipazioni della puntata di domenica di Terra Amara: Demir perde la gara d'appalto

Fekeli e Yilmaz hanno vinto la gara d'appalto indetta dal Ministero della Pubblica Istruzione, appalto che Demir pensava di essersi assicurato facendo in modo che fosse il solo a partecipare, invece una mossa a sorpresa di Sermin fa sì che il bando di gara finisca nelle mani di Hatip che a sua volta favorisce la partecipazione dell'azienda di Yilmaz e Fekeli.

Terra Amara, anticipazioni di domenica 23 aprile: Zuleyha accusa Mujgan

Nel mentre Zuleyha offende Mujgan accusandola ingiustamente di aver maltrattato il piccolo Adnan. Non riuscendo a scusarsi, Zuleyha chiama Yilmaz per chiedere la sua intercessione, ma durante il loro incontro, va in travaglio. Nello stesso momento, Mujgan ha una forte emorragia e si reca in ospedale. I medici vorrebbero farla partorire perché rischia la vita, ma lei nega il suo consenso: il bambino nascendo prematuramente potrebbe rischiare la vita.

La notizia di quanto accaduto durante i festeggiamenti per il trentacinquesimo anniversario dell'azienda "Yaman" finisce sulle prime pagine dei quotidiani e Demir vuole escogitare un piano per fermare Sermin. Saniye sospetta che la signora Hunkar nasconda qualcosa riguardo Gulten e insiste nel voler sapere di cosa si tratta. Hunkar decide di raccontarle la verità e Saniye ne rimane sconvolta. Questa rivelazione porta Saniye ad accettare, come Hunkar ha già fatto, la relazione di Gulten con Cetin che si trova in carcere per aver sparato al pretendente di Gulten. Nel frattempo, Mujgan tollera sempre meno la presenza di Zulehya nella tenuta e chiede a Yilmaz di trovare una soluzione che le permetta, finalmente, di mettere delle distanze tra lei e la donna che considera la sua rivale.

Terra Amara, anticipazioni 21 aprile 2023: Nacyie accusa Sermin di adulterio

Hunkar manda Fadik a restituire a Mujgan la carrozzina ordinata da Yilmaz per suo figlio ma consegnata per errore a Zuleyha e sulla quale Adnan stava giocando. Mujgan, con rabbia, la riporta a Zuleyha suscitando stupore in Yilmaz per la reazione. Behice, presente all'accaduto, invita Yilmaz a considerare la difficile situazione in cui si trova Mujgan e cioè vivere la propria gravidanza a due passi dalla sua ex fidanzata. Nella clip caricata su Mediaset Infinity trovate il riassunto e le reazioni della puntata del 21 aprile