Terra Amara, anticipazioni 21 aprile 2023: Nacyie accusa Sermin di adulterio

Ecco le anticipazioni della nuova puntata di Terra Amara, in onda domani, venerdì 21 aprile alle 14:10 su Canale 5. Siamo arrivati all'episodio 228 della soap ambientata in Turchia negli anni Settanta. La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate.

Terra Amara Anticipazioni di venerdì: Naciye accusa Sermin di adulterio con suo marito

Tre mesi dopo la vittoria di Hatip alle elezioni per il nuovo presidente della camera di commercio, mentre si festeggia il trentacinquesimo anniversario dell'azienda, Naciye vede Sermin e la attacca, rivelando a tutti i presenti di averla vista compiere un adulterio con suo marito Hatip.

Yilmaz vuole mettere in ginocchio gli Yaman nelle anticipazioni di Terra Amara del 21 aprile

Mentre Naciye accusa Sermin di aver avuto una relazione clandestina con suo marito Hatip, Yilmaz discute con Fekeli di un nuovo piano per gli affari che metterebbe in seria difficoltà la famiglia degli Yaman.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 20 aprile

Cetin finisce in prigione dopo aver sparato a Rustem durante la cerimonia di fidanzamento con Gulten. Quando la ragazza va a trovarlo, gli confessa il suo amore e promette di aspettarlo. Intanto, Hatip, incalzato da Behice, decide di opporsi alla famiglia Yaman e, candidatosi alle elezioni per il nuovo presidente della camera di commercio, vince contro Demir e Hunkar. Tre mesi dopo, al trentacinquesimo anniversario dell'azienda Adnan Yaman, Sermin fa una scenata sostenendo che Demir stia facendo di tutto per cancellare il ricordo di suo padre Serafettin, co-fondatore dell'azienda.

