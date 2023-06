Terra Amara, anticipazioni trama 22 giugno: la gioia di Uzum e la rabbia fuori controllo di Yilmaz

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda giovedì 22 giugno alle 14:10 circa su Canale 5.

Terra Amara tornerà domani, giovedì 22 giugno, alle 14:10 circa su Canale 5 con un nuovo episodio. La serie è ambientata in Turchia negli anni settanta ed è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. Se non riuscite a vederla in diretta, potrete seguire la storia di Züleyha anche su Mediaset Infinity, sulla piattaforma streaming sono disponibili tutte le puntate della soap.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 21 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 21 giugno

Zuleyha cerca di persuadere i medici che qualcuno abbia tentato di ucciderla. I dottori ritengono che la ragazza stia avendo un'allucinazione a causa dei farmaci assunti.

Terra Amara: Anticipazioni del 22 giugno: la felicità di Uzum

La casa Yaman è in festa. La piccola Uzum, figlia adottiva di Gaffur Taşkın e sua moglie Saniye, è entusiasta. Oggi finalmente la ragazza potrà iniziare la sua avventura scolastica.

10 soap turche da vedere se vi è piaciuta Terra amara

I segni di Zuleyha sul volto di Behice: Terra Amara, anticipazioni:

Dopo il fallito tentativo di omicidio ai danni di Zuleyha, che è stato sventato grazie alla reazione dell'ex sarta, Behice fa ritorno a casa. Mujgan, sua nipote, che l'aveva istigata con il suo sfogo a uccidere Zuleyha, nota il graffio sul volto della zia, ma ancora non conosce la ragione.

La rabbia di Yilmaz nelle anticipazioni di Terra Amara del 21 giugno

Quando Zuleyha è stata ricoverata in ospedale, molte persone, incluso Yilmaz, hanno accusato Demir di averla avvelenata. Ora, dopo aver scoperto le vere cause del malore di Zuleyha, Yilmaz si rende conto che ha puntato il dito ingiustamente contro Demir e chiede a Fekeli consigli su come controllare la sua rabbia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Il piano di Behice per uccidere Zuleyha.