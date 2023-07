Terra Amara, anticipazioni trama 19 luglio, Yılmaz e Zuleyha: Hunkar scopre il piano segreto

Terra Amara torna domani, mercoledì 19 luglio 2023, alle 14:10 circa su Canale 5, ecco l'anticipazione della trama della nuova puntata. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta. È stata trasmessa per la prima volta, con grande successo, dall'emittente Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. La storia di Züleyha, protagonista della serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono state pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fino ad oggi.

Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 18 luglio 2023.

Terra Amara: riassunto della puntata del 18 luglio

Zuleyha salva Mujgan dalla prigione dichiarando al procuratore di aver tentato il suicidio. Demir si presenta alla tenuta accompagnato dai gendarmi per riprendersi Zuleyha e i bambini. Fekeli conforta Hunkar

Terra Amara, anticipazioni del 19 luglio: Fekeli si propone ad Hunkar

Dopo aver consolato Hunkar, che era addolorata per aver litigato ancora una volta con suo figlio Demir, Fekeli le chiede di considerare di concedere una seconda possibilità al loro amore. La madre di Demir accoglie la proposta di Fekeli.

Nuovi amori nascono in Terra Amara del 19 luglio

Rasit, che ha iniziato a lavorare presso la tenuta degli Yaman dopo la morte di Hatip, si avvicina a Fadik, la donna addetta alla cucina della tenuta. I due si ritrovano nella lavanderia e, ignari della presenza di Uzum, si scambiano un bacio.

I dubbi di Mujgan nella puntata di Terra Amara di mercoledì

Mujgan fa ritorno a casa dopo la sua deposizione presso il procuratore. La dottoressa è sollevata dal fatto che non dovrà affrontare la prigione, poiché Zuleyha l'ha scagionata. Convinta che la sua rivale stia tramando qualcosa, Mujgan decide di confidarsi con Behice.

Nel prossimo episodio di Terra Amara, Hunkar scopre il segreto di Yilmaz e Zuleyha

Yılmaz e Züleyha hanno preso la decisione di fuggire in Germania per poter vivere la loro storia d'amore. I due si incontrano a casa di Yılmaz per pianificare la loro partenza. Yılmaz ha già preparato i passaporti per loro e i tre bambini. Nel frattempo, Hünkar, senza farsi vedere, scopre i due amanti.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity, Mujgan viene portata via dai gendarmi.