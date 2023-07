Terra Amara, anticipazioni trama 17 luglio: Zuleyha e Yilmaz, la loro fuga verso la libertà

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda lunedì 17 luglio alle 14:10 circa su Canale 5.

Terra Amara tornerà domani, lunedì 17 luglio 2023, alle 14:10 circa su Canale 5, ecco l'anticipazione della trama della nuova puntata. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta. È stata trasmessa per la prima volta, con grande successo, dall'emittente Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. La storia di Züleyha, protagonista della serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono state pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fino ad oggi.

Prima di svelare cosa succederà nell'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 16 luglio 2023.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 16 luglio

Demir scopre che Mujgan ha sparato a Zuleyha: Grazie a questa nuova informazione ricatta Yilmaz, obbligandolo a rinunciare alle quote della holding di Hunkar. Intanto Yilmaz programma la fuga con Zuleyha e i tre bambini.

Terra Amara: anticipazioni del 17 luglio: Zuleyha e Yilmaz lontano da Çukurova

Zuleyha e Yilmaz, nell'ultimo incontro, hanno preso la decisione di scappare insieme, poiché la loro situazione a Çukurova è diventata insostenibile. Per liberarsi dai loro rispettivi coniugi, l'unica opzione che hanno è quella di fuggire in un altro paese.

Zuleyha e Yilmaz pronti alla fuga in Terra Amara di lunedì 17 luglio

Zuleyha e Yilmaz desiderano fuggire in Germania. Hanno maturato l'idea di raggiungere alcuni amici che risiedono in quel paese e che li assisteranno nel costruire una nuova vita insieme. Yilmaz è riuscito ad ottenere dei passaporti falsi per sé stesso, Zuleyha e i loro tre bambini.

La decisione di Mujgan nel prossimo episodio di Terra Amara

Mujgan, nel frattempo, sta ponderando la decisione di chiedere il divorzio. Tuttavia, temendo che Yilmaz possa rifiutarle l'affidamento del figlio Kerem Ali, si convince che l'unica opzione sia sopportare in silenzio e accettare la situazione così com'è.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity, Demir scopre che Hunkar vuole vendere a Yilmaz la propria quota di partecipazione dell'Adnan Yaman Holding.