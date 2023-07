Terra Amara, anticipazioni trama 16 luglio: Demir scopre chi ha sparato a Zuleyha e ricatta Yilmaz

Terra Amara tornerà domani, domenica 16 luglio 2023, alle 14:30 circa su Canale 5, con due nuovi episodi. Questa soap opera, intitolata originalmente 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova', è stata trasmessa su Atv dal 2018 al 2022. Ambientata in Turchia negli anni settanta e ottanta, la serie si svolge principalmente tra Istanbul e Çukurova, che si trova nella provincia di Adana.

La storia di Züleyha, la protagonista della serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono state pubblicate tutte le puntate della soap opera trasmesse fino ad oggi.

Prima di svelare le anticipazioni della puntata di domani, facciamo un rapido recap dell' episodio di venerdì 14 luglio.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 14 luglio

Hunkar vende la propria quota di partecipazione dell'Adnan Yaman Holding a Yilmaz. Behice sta cercando di convincere le signore di Cukurova che Zuleyha è pericolosa e instabile. Nonostante questo, la ragazza non vuole dire a tutti che è stata Mujgan a spararle

Terra Amara, anticipazioni del 16 luglio: Sermin scopre il segreto di Mujgan

Sermin ha ascoltato la conversazione tra Mujgan e Zuleyha, nella quale viene rivelato che la dottoressa stessa è stata responsabile dello sparo che stava per uccidere Zuleyha. Immediatamente, Sermin si affretta a raccontare tutto a Demir.

Le indagini di Demir in Terra Amara di domenica 16 luglio

Nonostante nutra diffidenza nei confronti della cugina, Demir decide di chiedere al commissario di polizia di verificare la proprietà della pistola utilizzata per sparare a Zuleyha. Dopo aver ottenuto una rivelazione scioccante, si dirige a casa di Fekeli per affrontare la situazione.

Scopriamo il ricatto di Demir a Yilmaz nella nuova puntata di Terra Amara

Demir, dopo aver scoperto che Mujgan è stata responsabile dello sparo su Zuleyha, si reca a casa di Fekeli. Lì, minaccia Yilmaz di denunciare sua moglie al Procuratore se non rinuncerà all'acquisto delle quote della holding di Hunkar.

La scelta di Yılmaz per salvare Mujgan in Terra Amara di domani

Come garanzia del patto con Demir, Yilmaz firma una dichiarazione in cui ammette la responsabilità di Mujgan, scrivendo di suo pugno che sua moglie ha sparato a Zuleyha. Nella lettera, Akkaya autorizza espressamente Demir a consegnare sua moglie al Procuratore se Yilmaz non mantiene la sua parola e rinuncia all'acquisto delle quote della holding di Hunkar.

Il piano segreto di Yilmaz nel prossimo episodio di Terra Amara

Nessuno è a conoscenza del fatto che poco prima, Yilmaz ha dato istruzioni a un amico di procurargli cinque passaporti falsi: uno per sé, uno per Zuleyha e tre per i bambini. Il piano segreto di Yilmaz per fuggire clandestinamente con Zuleyha continua ad essere messo in atto.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity, Demir ripensa a come ha tormentato Zuleyha allontanandola dai suoi figli.