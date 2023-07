Terra Amara, anticipazioni trama 12 luglio: Yilmaz spinge Fekeli a fidarsi di Fikret

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda mercoledì 12 luglio alle 14:10 circa su Canale 5.

Terra Amara torna domani, mercoledì 12 luglio alle 14:10 circa su Canale 5 con un nuovo episodio della terza stagione. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta. Terra Amara è stata trasmessa per la prima volta, con grande successo, dall'emittente Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. La storia di Züleyha, protagonista della serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono state pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fino ad oggi.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 11 luglio 2023

Terra Amara: Riassunto della puntata dell'11 luglio

Fekeli ritrova il nipote Fikret andato via da Cukurova quando aveva quattro anni. Yilmaz rinuncia all'adozione legale da parte di Fekeli per poter fuggire con Zuleyha

Terra Amara, anticipazioni del 12 luglio: Behice chiede a Fekeli di non fidarsi

L'arrivo dalla Germania di Fikret, presunto nipote di Fekeli e unico suo parente in vita, insospettisce Cetin, ma soprattutto Behice. La donna invita Fekeli a non fidarsi, e a indagare su colui che presume possa essere un impostore a caccia di eredità.

L'entusiasmo di Fekeli in Terra Amara del 12 luglio

Nonostante i consigli di Behice ed i dubbi di Cetin, Fekeli è al settimo cielo per aver ritrovato il nipote e si fida ciecamente di Fikret e crede nella buona fede del ragazzo.

Nel prossimo episodio di Terra Amara Yilmaz sostiene Fekeli

Yilmaz si schiera con Fekeli e lo invita a seguire cosa gli dice il cuore, spingendolo a fidarsi di Fikret, mettendo da parte i dubbi di Cetin e gli inviti di Behice

I sensi di colpa di Yilmaz In Terra Amara del 12 luglio

In realtà la posizione di Yilmaz su Fikretsu nasconde motivazioni più profonde e personali. Yilmaz, che con Zuleyha ha pianificato segretamente una fuga in Germania, per lenire il suo senso di colpa nei confronti di Fekeli, vorrebbe che Fikret gli restasse al fianco.

