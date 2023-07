Terra Amara, anticipazioni trama 11 luglio: Fikret irrompe a Cukurova in cerca di vendetta

Anticipazioni della trama di Terra Amara della puntata in onda martedì 11 luglio alle 14:10 circa su Canale 5.

Terra Amara torna domani, martedì 11 luglio alle 14:10 circa su Canale 5 con un nuovo episodio della terza stagione. La soap opera è ambientata in Turchia negli anni settanta. Terra Amara è stata trasmessa per la prima volta, con grande successo, dall'emittente Atv dal 2018 al 2022 con il titolo Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova. La storia di Züleyha, protagonista della serie, è anche disponibile su Mediaset Infinity, dove sono state pubblicate tutte le puntate della soap andate in onda fino ad oggi.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 10 luglio 2023,

Terra Amara: Riassunto della puntata del 10 luglio

Hunkar dopo aver disconosciuto Demir butta via i suoi vestiti. Durante le nozze di Sabahattin e Julide, Sermin tira della vernice rossa alla sposa.

Terra Amara: anticipazioni dell'11 luglio: Fekeli ritrova suo nipote

Fekeli si imbatte in suo nipote Fikret che non vedeva da anni. Il ragazzo è il figlio di suo fratello Musa, che era andato via da Cukurova alla tenera età di quattro anni e non era più ritornato

In Terra Amara dell'11 luglio conosceremo i dubbi di Cetin e Behice

Dopo aver incontrato il nipote, Fekeli insiste perché il ragazzo si stabilisca a casa sua. Dopo un'iniziale resistenza, Fikret accetta. Sia Cetin che Behice diffidano del nuovo arrivato e, come scopriremo, non hanno torto, il ragazzo è in cerca di vendetta.

Nel prossimo episodio di Terra Amara, Yilmaz comunica la sua decisione a Fekeli

Mentre Fikret si stabilisce a casa dello zio, Yilmaz dice a Fekeli di essere contrario alla propria adozione legale, portando come scusa il senso di colpa nei confronti del padre biologico.

I motivi della decisione di Yilmaz nella puntata di martedì di Terra Amara

Yilmaz ha comunicato a Fekeli di voler rinunciare alla adozione legale per rispettare il padre biologico. In realtà la decisione di Yilmaz è legata al discorso fatto con Zuleyha alcuni giorni fa e al loro piano per tornare insieme.

Nella clip caricata da Mediaset Infinity, Hunkar cede un prezioso regalo a Sabahattin.