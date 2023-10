Terra Amara, anticipazioni 6 ottobre: Fekeli reagisce alla follia di Fikret

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 6 ottobre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena venerdì 6 ottobre intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Gulten si sposa. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 5 ottobre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 5 ottobre

Mujgan si reca a casa di Zuleyha per parlarle dell'eredità di Yilmaz. A quanto pare, prima di morire, Yilmaz aveva venduto quasi tutti i suoi beni per la cifra di 30 milioni di lire: soldi che ora sembrano essersi volatilizzati. Mujgan accusa Zuleyha di averli rubati e lei la caccia di casa indignata. Demir viene a sapere che Umit, il nuovo primario dell'ospedale, cerca un appartamento e le permette di andare a vivere in una villa di sua proprietà.

Terra Amara, anticipazioni del 6 ottobre: Fekeli sorpreso dal gesto del nipote

Fekeli scopre che Fikret ha distrutto la lapide di Adnan Yaman, il padre di Demir, ma non riesce a capire il motivo di questa esplosione d'ira e del gesto violento.

10 soap turche da vedere se vi è piaciuta Terra amara

Nella nuova puntata della soap: Il matrimonio alla tenuta

Finalmente, Gulten sta per sposarsi con Cetin. Il loro matrimonio sarà celebrato alla tenuta degli Yaman durante la cerimonia collettiva che Zuleyha ha deciso di organizzare per preservare la tradizione instaurata dalla defunta Hunkar Yaman.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Mujgan va da Zuleyha per parlarle dell'eredità di Yilmaz