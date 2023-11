Terra Amara anticipazioni 6 novembre: Fikret è fuori controllo, Mujgan scappa

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 6 novembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che ritorna in onda lunedì 6 novembre intorno alle 14:10 su Canale 5 con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, protagonista di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a conquistare i cuori del pubblico. Tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Prima di svelare l'episodio di domani, effettuiamo una breve rassegna degli eventi della puntata di domenica 5 novembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 5 novembre

Gaffur inganna Gulten e viene cacciato di casa. Zuleyha nasconde la verità a Demir su un incidente con Fikret. Fekeli rivela retroscena su Safiye e Fikret. Fikret confessa a Mujgan di essere figlio illegittimo di Adnan Yaman.

Lutfiye cerca di convincere Fikret ad abbandonare la vendetta. Demir si incontra segretamente con Umit, scoperto da Sevda. Fikret fallisce nel sabotare i camion degli Yaman. Zuleyha e Demir considerano Sevda parte della famiglia, dandole la stanza di Hunkar.

Anticipazioni del 6 novembre: Fikret continua a cercare vendetta

Lutfiye, zia di Fikret, è arrivata ad Adana su richiesta di Fekeli per parlare con il nipote e dissuaderlo dal mettere in pratica i suoi desideri di vendetta, ma Fikret non intende desistere.

Nel prossimo episodio: Mujgan scappa da Fikret, ormai fuori controllo

Fikret, dopo il fallimento dell'attentato dinamitardo è su tutte le furie e si scaglia anche contro Mujgan, la quale decide di prendere le distanze da lui. Anche il rapporto tra Saniye e Gaffur non sembra potersi ricucire. Saniye, infatti ha assistito all'ennesima meschinità del marito.

