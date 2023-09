Terra Amara, anticipazioni 29 settembre: Zuleyha prende una decisione che cambia la sua vita a Cukurova

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena venerdì 29 settembre intorno alle 14:05 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Zuleyha prende una decisione importante. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 28 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 28 settembre

In difficoltà per dover montare una ruota di scorta, Umit Kahraman viene aiutata da Demir e tra i due sembra nascere un'intesa. Umit è stata nominata primario dell'ospedale di Cukurova a scapito di Mujgan che ne rimane amareggiata e si lamenta con Behice che ne approfitta per sollecitare la nipote ad aprire uno studio medico a Istanbul mentre Fekeli sollecita Mujgan a fare la stessa cosa, ma a Cukurova.

Terra Amara, anticipazioni del 29 settembre: il ritorno di Gaffur

Gaffur non desidera far trapelare che è caduto vittima di una truffa e che quindi non può più recarsi a lavorare in Germania. Utilizzando la scusa della nostalgia per la sua terra, decide di tornare alla tenuta Yaman, riuscendo a riottenere il suo impiego.

Nella nuova puntata della soap: La decisione di Zuleyha

Tre mesi dopo la morte di Hunka , Zuleyha decide finalmente di raccogliere l'eredità della madre di Demir e di diventare la nuova signora di Cukurova.

Nel prossimo episodio: la misteriosa Umit affascina Demir

Demir incontra di nuovo Umit, la ragazza affascinante e misteriosa che è diventata il nuovo primario dell'ospedale. Nel frattempo, Fikret compie un atto vandalico sulla tomba di Adnan Yaman, il padre di Demir.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: ii ritorno a casa di Gaffur