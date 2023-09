Terra Amara, anticipazioni 27 settembre, Yilmaz viene ricordato nella moschea e Gaffur svela una triste verità

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena mercoledì 27 settembre intorno alle 14:05 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui sono passati sette giorni dalla morte di Yilmaz. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di Martedì 26 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 26 settembre

Gaffur, dopo aver ricevuto la lettera dal centro dell'impiego, vuole partire per la Germania, lui e Saniye informano Demir, che vive la loro scelta come un affronto alla sua benevolenza. Sevda lo aiuta a ragionare e, al momento della partenza di Gaffur, Demir gli riconosce gli sforzi e il lavoro di tanti anni.

Terra Amara, anticipazioni del 27 settembre: Yilmaz viene ricordato nella moschea

Sono passati sette giorni dalla morte di Yilmaz. Fekeli decide di celebrare questa ricorrenza alla moschea, pensando che in casa Zuleyha si sentirebbe a disagio a causa di Mujgan.

Nella nuova puntata della soap: Beatrice placa Mujgan

Mujgan non accoglie bene la notizia, ma viene redarguita da Behice, che le impone di comportarsi come si deve per non rischiare problemi con l'eredità che le spetta dopo la morte di Yilmaz

Nel prossimo episodio: Gaffur scopre un'amara verità

A Istanbul, Gaffur scopre di essere stato vittima di un inganno: gli uomini che dovevano assicurargli un posto di lavoro in Germania sono in realtà dei truffatori.

