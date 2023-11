Terra Amara anticipazioni 27 novembre: Mujgan scopre il tragico gesto di Fikret ai danni di Umit

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di lunedì 27 novembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda lunedì 27 novembre, intorno alle 14:10 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Anticipazioni del 27 novembre di Terra Amara: Mujgan scopre l'aggressione a Umit

La situazione a Cukurova si fa sempre più tesa. Mentre Mujgan e Fikret sono in albergo, una notizia scioccante colpisce Mujgan: la sua amica Umit è stata aggredita.

In un momento di assenza di Fikret, Mujgan, leggendo il giornale, scopre gli eventi tragici che coinvolgono Umit. La dottoressa contatta Bahtiyar per ottenere conferme e viene informata sulla gravità della situazione.

Nel prossimo episodio: Fekeli sospetta che Fikret abbia aggredito Umit

Tuttavia, la rivelazione di Bahtiyar va oltre: Fekeli, sospetta che il colpevole di questa terribile aggressione possa essere proprio Fikret, che, come abbiamo visto nella puntata di domenica, è colpevole di omissione di soccorso. Umit è caduta accidentalmente dalle scale mentre i due discutevano e lui è scappato senza chiamare aiuto.

Le clip della soap turca

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Fekeli dice a Demir di aver amato sua mamma per tutto questo tempo.