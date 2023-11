Terra Amara domenica sera su Canale 5, anticipazioni 26 novembre: Demir arrestato per tentato omicidio di Umit

Domenica 26 novembre Terra Amara torna in prima serata su Canale 5 alle 21:30 circa. Anche questa volta gli appassionati della soap turca potranno godersi ben tre episodi inediti mai trasmessi prima. Terra Amara, che ruota attorno alla storia di Zuleyha, va in onda dal lunedì al sabato pomeriggio su Canale 5, e la domenica in prima serata.

Anticipazioni di Terra Amara del 26 novembre: Fikret e Umit tendono una trappola a Zuleyha

Fikret chiede un incontro a Zuleyha per discutere di una possibilità di pace tra lui e Demir, ma l'incontro è un tranello. Umit e Fikret, infatti, hanno un piano: fotografare la donna con Fikret e poi mandare le foto a Demir per distruggere la sua famiglia.

Il piano viene sventato da Fekeli che, avvisato da Sevda, ferma Umit e bandisce Fikret da Cukurova.

Fekeli bandisce Umit da Cukurova

Nella puntata di domani: Le scioccanti rivelazioni familiari di Sadi

Nel frattempo, Zuleyha, ignara di tutto e convinta della buonafede di Fikret, incontra Sadi, il quale la mette al corrente di una scoperta fatta dai suoi uomini: comparando i gruppi sanguigni di Fikret, Musa e Adnan Yaman è emerso che Fikret sicuramente non è figlio di Musa.

L'uomo potrebbe essere figlio di Adnan e che quindi, Demir e Fikret potrebbero davvero essere fratelli. Zuleyha informa Demir mandandolo su tutte le furie.

Mujgan fugge in Germania con Fikret

Domenica sera a Terra Amara: Fekeli caccia Umit da Cukurova

Mujgan convince Fikret a trasferirsi con lei in Germania. Intanto Demir informato da Fekeli della complicità fra Umit e Fikret, furioso si precipita dalla donna. Umit ammette ma si dice nemica di Fikret da quando si è innamorata di Demir. Lui non le crede e le intima di lasciare Cukurova.

La fuga di Fikret con Mujgan nel triplo appuntamento serale

Fikret si reca da Umit per fare le valigie in vista della partenza con Mujgan. Umit sconvolta dall'incontro con Demir si sente bisognosa del sostegno di Fikret e cerca di trattenerlo, ma facendolo cade dalle scale e perde i sensi. Fikret fugge e Umit, trovata da Sermin e Fusun, viene portata in ospedale in coma.

Demir è arrestato dai gendarmi

Nell'episodio festivo della soap: Demir arrestato per tentato omicidio

Rasit incolpevole dell'abbandono di minore imputatogli dalla ex moglie fa pace con Fadik. Demir sta per confessare a Zuleyha la storia avuta con Umit, ma irrompono i gendarmi che lo arrestano per il tentato omicidio della stessa.

Sevda corre al capezzale della figlia e la cosa non passa inosservata

Umit è ricoverata in condizioni critiche. Sevda, venuta a sapere che la figlia rischia di morire, corre in ospedale, dove viene vista da Fusun e Sermin. Le due donne, insospettite, cominciano a nutrire dei dubbi sulla reale natura del rapporto tra Sevda e Umit.

Fekeli scopre che Mujgan è fuggita con Kerem Alì

Bahtiyar, intanto, informa Fekeli delle condizioni di Umit e delle accuse mosse contro Demir. Fekeli si reca in ospedale ma, tornato a casa, scopre che Mujgan è andata via con Fikret, portando con sé Kerem Alì.

Le clip su Mediaset Infinity

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Zuleyha capisce di aver perso il bambino.