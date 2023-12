Terra Amara anticipazioni 24 dicembre: Zuleyha spara ad Umit, Cumali rapisce Adnan

Le anticipazioni di Terra Amara di domenica 24 dicembre: la puntata va in onda alle 14:30 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che tornerà in onda domenica 24 dicembre, intorno alle 14:30 su Canale 5, con un nuovo episodio. La storia di Zuleyha, il personaggio principale di questa amata serie che ha debuttato come 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Çukurova' su Atv dal 2018 al 2022, continua a catturare l'attenzione del pubblico. Tutti gli episodi precedenti sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Terra Amara va in onda eccezionalmente di domenica pomeriggio per il cambio dei palinsesti Mediaset per le feste natalizie. Prima di svelare l'episodio di domani, ecco un breve riassunto degli eventi della puntata di sabato 23 dicembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 23 dicembre

Fikret sospetta che Hakan Gumusoglu sia il nemico di Demir, responsabile dell'attacco alla tenuta. Lutfiye ipotizza che Hakan abbia acquistato le azioni della famiglia Yaman. Abdulkadir informa Hakan della morte del fratello.

Betul, desiderosa di prendere il controllo dell'azienda di Demir, è preoccupata per l'acquirente delle azioni. Fekeli, in prigione, chiede un permesso per aiutare la famiglia di Demir. Zuleyha attende notizie invano mentre Saniye attacca Cumali per la rabbia.

Hakan decide di trasferirsi a Cukurova per vendicare il fratello. Umit teme che la scomparsa di Demir sia un piano per liberarsi di lei. Zuleyha, tormentata da Umit, cede alla rabbia ma viene fermata da altri. Le ricerche di Demir continuano senza successo. Nella casa di Fekeli c'è un'esplosione.

Anticipazioni del 24 dicembre: Il Ritorno di Uzum

La piccola Uzum fa ritorno a casa dall'ospedale, portando gioia e sollievo a tutti. Tuttavia, la felicità sarà solo temporanea, poiché oscuri destini si intrecciano nella vita dei protagonisti di Terra Amara.

Nel prossimo episodio: Il Rapimento di Adnan

Nonostante la gioia del ritorno di Uzum, la scomparsa di Demir getta ancora un'ombra sulla famiglia. Umit, con la complicità di Cumali, compie un audace rapimento di Adnan, scatenando una serie di eventi che cambieranno irreversibilmente la vita di Zuleyha.

Nella nuova puntata: La Confessione di Zuleyha

In un momento di disperazione, Zuleyha confessa ad Ali Rahmet e Fikret di aver sparato a Umit durante un incontro per riavere suo figlio. Tuttavia, quando giungono sul luogo dell'accaduto, la scena si rivela più complessa del previsto, con Umit apparentemente scomparsa e la pistola di Zuleyha non più rintracciabile.

Sabato pomeriggio a Terra Amara Il Ricatto di Abdulkadir e Hakan

Abdulkadir e Hakan approfittano della situazione, prendendo il corpo di Umit e la pistola di Zuleyha. Questi sinistri individui intendono utilizzare la situazione per tenere Zuleyha sotto ricatto.

Il Misterioso Rapimento di Adnan nella puntata di domani

Zuleyha scopre che Adnan è stato rapito da Cumali, il quale è fuggito dalla villa, facendo perdere le proprie tracce.

La Forza di Zuleyha e il sostegno di Ali Rahmet

Nonostante le trame oscure e i pericoli in agguato, Zuleyha trova la forza di affrontare la situazione e dimostra di essere la vera signora degli Yaman. Con il sostegno di Ali Rahmet, riesce a tenere testa a Sermin e Betul, che continuano a tramare alle sue spalle.

Le prossime minacce su Zuleyha L'Incombente Minaccia di Hakan

Mentre Zuleyha cerca di proteggere la sua famiglia, un'oscura minaccia si profila all'orizzonte. Hakan sembra aver messo gli occhi su di lei, aggiungendo un elemento di pericolo imminente alla sua già complicata vita.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Abdulkadir se la prende con chi ha sparato ad Uzum.

.