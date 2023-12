Terra Amara: la programmazione natalizia della soap turca di Canale 5

Mediaset ha modificato il palinsesto per le feste natalizie, ecco quando andrà in onda Terra Amara

Natale è alle porte e Mediaset ha annunciato alcune modifiche ai palinsesti, coinvolgendo anche Terra Amara, la tanto amata soap incentrata sulle vicende di Zuleyha e dei numerosi personaggi che gravitano attorno alla protagonista.

Terra Amara va in onda dal lunedì al sabato nel daytime pomeridiano e la domenica in prima serata. Le festività natalizie apporteranno solo parziali modifiche alla messa in onda di Terra Amara. Mediaset ha deciso di fare piccoli cambiamenti per evitare che gli appassionati perdano qualche episodio della soap, che nelle ultime puntate ha regalato numerosi colpi di scena.

Terra Amara: Variazioni nei Palinsesti Mediaset per le Festività Natalizie

Durante la settimana di Natale, Terra Amara non sarà trasmessa il 25 e il 26 dicembre, ovvero lunedì e martedì della prossima settimana. Domenica 24 dicembre, il consueto triplo appuntamento serale con Zuleyha sarà sostituito da un concerto di Elisa.

Nel giorno della vigilia, Canale 5 modificherà anche la programmazione pomeridiana: Amici non andrà in onda, sostituito da alcune delle soap più amate, tra cui Beautiful e Terra Amara, e un Best of di Verissimo.

Il Ritorno della soap e la Vigilia del 31 dicembre

Terra Amara tornerà a occupare la prima serata di Canale 5 domenica 7 gennaio 2024, con la probabilità che la programmazione della vigilia di Natale venga mantenuta anche per il 31 dicembre.

Sostituzioni e Spettacoli Natalizi

Il 25 dicembre, Canale 5 ha deciso di sostituire Terra Amara con il film Un Natale da Corgi, con Kelly Kruger, Kevin McGarry e Ariella Cannon. La sera del 24, come già accennato, andrà in onda lo spettacolo Buon Natale anche a te con Elisa che, sul palco del Mediolanum Forum di Assago, sarà affiancata da numerosi ospiti.