Terra Amara anticipazioni 15 settembre, Fekeli: la decisione che sconvolge Mujgan

Ecco le anticipazioni di Terra Amara di venerdì 15 settembre: la puntata va in onda alle 14:10 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena venerdì 15 settembre intorno alle 14:10 circa su Canale 5 con una nuova puntata in cui Fekeli prende una dura decisione. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 14 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata del 14 settembre

Yilmaz e Fekeli decidono che è meglio far tornare Mujgan e Behice alla villa, così da poterle controllare ed evitare altri pericolosi comportamenti, fino al divorzio. Intanto, Fikret affitta una casa in segreto e, scopre che Yilmaz ha venduto le sue proprietà a Hunkar Yaman.

Terra Amara, anticipazioni del 15 settembre: conflitti di autorità alla tenuta

Alla tenuta la tensione è palpabile. Saniye non accetta l'autorità di Sevda e si rifiuta di obbedirle. Sevda ne parla con Demir il quale va su tutte le furie e riprende duramente Saniye.

Nella nuova puntata della soap: Uzum scopre il segreto di Gaffur

Saniye, dopo la discussione con Demir, è sconvolta e in quel frangente scopre, grazie a Uzum, che il marito, Gaffur, ha ricevuto una lettera dal centro per l'impiego nella quale viene autorizzato a emigrare in Germania.

Nell'episodio di venerdì Fekeli detta le condizioni del divorzio

Nel frattempo, dopo quanto accaduto con Mujgan, Fekeli accetta che lei e Yilmaz divorzino, purché Mujgan rimanga ad Adana in una casa da lui acquistata e che Kerem Ali resti a vivere col padre.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Sevda cerca di far ragione Demir sul suo comportamento con Zuleyha.