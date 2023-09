Terra Amara, anticipazioni trama 9 settembre: Zuleyha prende l'eredità di Hunkar, Mujgan ha tradito Yilmaz

Ecco le anticipazioni della trama di Terra Amara che torna in scena sabato 9 settembre intorno alle 14:30 circa su Canale 5 con un doppio appuntamento in cui Yilmaz vuole uccidere Fikret. La storia di Zuleyha, la protagonista di questa serie, fin dal suo debutto col titolo originale 'Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta a Cukurova' su Atv dal 2018 al 2022, ha catturato i cuori del pubblico. La soap è disponibile su Mediaset Infinity, dove sono caricati tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 8 settembre.

Terra Amara: riassunto della puntata dell'8 settembre

Sermin rivela a Demir che sospetta che Behice sia coinvolta nell'omicidio di Hunkar. Nel frattempo, Gaffur è in preda alla disperazione perché Behice sa che lui ha ucciso Hatip e teme un possibile ricatto. Infine, Saniye e Sevda si scontrano.

Terra Amara, anticipazioni del 9 settembre Zuleyha non reagisce alle accuse di Behice

Zuleyha è turbata per il discorso che Behice ha tenuto davanti a tutta la stampa con il quale ha pubblicamente accusato Zuleyha di aver istigato la sua aggressione e Sevda e Demir tentano invano di farla reagire.

Nel prossimo episodio Yilmaz accusa Mujgan di averlo tradito

Yilmaz viene a sapere che Mujgan ha detto a Zuleyha di essere incinta; infuriato le chiede spiegazioni, certo che non sia vero ma, quando legge il risultato positivo del test di gravidanza, dice a Mujgan che quel figlio non può essere suo dato che sono mesi che non hanno rapporti.

Anche Demir scopre che Mujgan è incinta

Fekeli cerca di far ragionare Yilmaz dicendogli che non può accusare sua moglie di tradimento ma Yilmaz è irremovibile. Sermin, venuta a sapere che Mujgan è incinta, corre a riferirlo a Demir che capisce subito che lo stato d'animo di Zuleyha è dovuto alla gravidanza di Mujgan.

Nel doppio episodio di sabato Yilmaz vuole uccidere Fikret

Zuleyha decide di raccogliere l'eredità di Hunkar e prende in mano la guida della fattoria. Il fatto che Mujgan sia incinta, fa pensare a Zuleyha che Yilmaz abbia tradito l'impegno di non avere più rapporti con la moglie. Yilmaz nega. Ma intanto il pettegolezzo su una presunta relazione fra Mujgan e Fikret dilaga, fin quando giunge all'orecchio dello stesso Yilmaz che, infuriato, si reca da Fikret per ucciderlo. In quel momento giunge Mujgan che rivela di avere mentito e di non essere incinta.

Dalle anticipazioni di Terra Amara scopriamo che Gaffur vuole lasciare la Turchia

Saniye sospetta che Gaffur si veda ancora con Seher e minaccia di cacciarlo di casa. Gaffur, sconvolto e consolato da Uzum, pensando di trasferirsi in Gemania, si reca alla visita per essere dichiarato abile al lavoro in quel paese.

La soap turca ci rivela che Zuleyha prenderà il posto di Hunkar

Nel frattempo, prende piede anche il sospetto che Behice abbia ucciso Hunkar. Zuleyha promette ai braccianti della tenuta che proseguirà il lavoro come erede di Hunkar. E Fekeli, ancora sconvolto per la morte della donna, consegna una lettera all'amico Turan.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Sermin informa Demir sulla situazione di Behice