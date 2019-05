Terminator: Destino Oscuro, il trailer italiano del film con Arnold Schwarzenegger

Dopo la pubblicazione del poster, ecco arrivare il trailer in italiano di Terminator: Destino Oscuro (Terminator: Dark Fate) il nuovo capitolo della saga sci-fi cominciata negli anni '80 con il primo film ormai cult, Terminator.

Terminator: Dark Fate è il sesto film del franchise ma non rispetterà la cronologia di tutti gli altri 5 film. Come ha più volte ribadito James Cameron, tornato qui in veste di produttore, la nuova prova da cyborg di Schwarzenegger si collegherà direttamente a Terminator 2 - il giorno del giudizio, del 1991, e ignorerà quanto accaduto negli altri 3 sequel.

Ecco il trailer ita del film.

In uno scenario post-apocalittico infuria una feroce battaglia tra cyborg : da una parte il cattivo, interpretato da Gabriel Luna, dall'altro lato c'è Mackenzie Davis, che scopriremo poi essere una vera e propria guardia del corpo del personaggio interpretato da Natalia Reyes. La Davis sarà quindi la "Arnold Schwarzenegger" di Destino Oscuro? In pratica sì, anche se Schwarzenegger, quello vero, c'è, nel film come nel trailer, anche se non è dato ancora sapere come sia riuscito a ritornare dopo gli eventi di Terminator 2. E insieme a lui, per l'occasione, è tornata anche Sarah Connor/Linda Hamilton che, a giudicare dal trailer, è più agguerrita e arrabbiata che mai.

Il nuovo Terminator: Dark Fate vede nel cast Mackenzie Davis e Natalia Reyes nel ruolo di Grace e Dani Ramos. Nel film ci sarà poi l'atteso incontro tra Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, storica interprete di Sarah Connor. La Hamilton tornerà a interpretare il suo personaggio per la prima volta dopo Terminator 2 - il giorno del giudizio del 1991. Diretto da Tim Miller, nome famoso per i fan Marvel per essere il regista di Deadpool, il film arriverà nelle sale a novembre 2019.