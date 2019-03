Terminator 6: è ufficiale, il titolo sarà Terminator: Dark Fate

Dopo l'anticipazione di James Cameron arriva la conferma ufficiale: Terminator 6 si intitolerà Terminator: Dark Fate. James Cameron aveva menzionato Terminator: Dark Fate come titolo di lavorazione del sesto capitolo della saga e adesso è confermato.

Il titolo suona come una citazione del passato: in Terminator 2 - il giorno del giudizio una tormentata Sarah Connor incide la frase NO FATE su un tavolo di legno prima di provare a uccidere Miles Dyson, uno dei creatori di Skynet. Il figlio di Sarah, John, sostiene che la frase deriva da qualcosa che Sarah ha detto in passato, _"There is no fate but what we make for ourselves", citazione del primo Terminator eliminata dal final cut. Con tutto questo in mente, ecco il fato rispunta nel titolo del sesto capitolo della saga.

Terminator: Dark Fate è diretto dal regista di Deadpool Tim Miller, la storia, ideata con la collaborazione di James Cameron, è firmata da David S. Goyer.

"Questa è una prosecuzione della storia vista nei primi due Terminator. Faremo finta che gli altri film siano solo un brutto sogno" ha dichiarato Cameron. "O una timeline alternativa, cosa che è permessa nel nostro multi-verso. Questa storia è stata concepita da Tim Miller più che da chiunque altro, anche io da principio non ero troppo convinto. L'unica cosa su cui ho insistito era reinventare il franchise per il 21° secolo."

Il nuovo Terminato vede nel cast Mackenzie Davis e Natalia Reyes nel ruolo di Grace e Dani Ramos. Nel film ci sarà poi l'atteso incontro tra Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton, storica interprete di Sarah Connor. La Hamilton tornerà a interpretare il suo personaggio per la prima volta dopo Terminator 2 - il giorno del giudizio del 1991.

Il plot del film è ancora avvolto nel mistero, ma sappiamo che la Davis avrà un ruolo centrale. Le foto trapelate finora mostrano l'attrice con strane cicatrici simmetriche su tutto il corpo e online si dice che si potrebbe trattare di un ibrido umano/cyborg. Terminator: Dark Fate arriverà nei cinema a novembre 2019.

