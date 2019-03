Terminator 6: Arnold Schwarzenegger ha visto 15 minuti in anteprima del film!

Terminator 6 è uno dei film più attesi dell'anno e Arnold Schwarzenegger ha rivelato di aver visto in anteprima 15 minuti, assicurando ai fan che il sequel del franchise riuscirà a conquistarli.

La star ha inoltre parlato del modo in cui James Cameron ha collaborato con Tim Miller per assicurarsi che il regista riuscisse a rimanere fedele alla sua visione per la saga.

Schwarzenegger ha dichiarato: "Realizzare il film con Tim è stato davvero interessante, considerando inoltre la dinamica che si è formata tra lui e Cameron, impegnato nella produzione. Jim attualmente sta dirigendo i nuovi film di Avatar, quindi è occupato con questa enorme sfida ed è davvero impegnato, ma come sapete è un vero maniaco del controllo". L'attore ha proseguito sottolineando: "Terminator è in pratica suo figlio quindi è stato coinvolto nelle riprese e ci sono state delle interessanti discussioni sulla direzione che doveva prendere una certa scena o sul modo in cui il dialogo doveva concludersi, o sull'aspetto che dovevano avere certi personaggi. C'è stata una grande collaborazione tra James e Tim Miller. Penso che fosse in ottime mani in entrambi i casi".

Arnold Schwarzenegger ha quindi raccontato di aver visto quindici minuti del lungometraggio e di essere rimasto molto soddisfatto: "Il budget è tra i 160 e i 200 milioni di dollari. Non potrei dirvelo esattamente perché il film non è ancora finito. Si sta ancora lavorando. Si stanno realizzando gli effetti visivi. Ho visto 15 minuti in anteprima ed era grandioso e ne sono davvero entusiasta".

Il sesto capitolo del franchise dovrebbe intitolarsi Terminator: Dark Fate e la star sembra abbia girato anche delle sequenze nel ruolo dell'essere umano fonte di ispirazione per il design di T-800.

Nel cast ci saranno inoltre Linda Hamilton che riprenderà la parte di Sarah Connor, Mackenzie Davis che sarà un'assassina chiamata Grace e Gabriel Luna che dovrebbe avere il ruolo di un nuovo tipo di Terminator.

Il film arriverà nei cinema americani a novembre 2019.