Tenet: un pratico schema per capire meglio il film di Christopher Nolan

Tenet è ormai al cinema, e se lo avete già visto e state ancora cercando di mettere insieme i pezzi per capire al meglio l'ultima opera cinematografica di Christopher Nolan, questo schema condiviso su Weibo potrebbe fare al caso vostro.

Tenet: uno schema grafico per comprendere il film di Nolan

Avendo a che fare con il concetto di inversione temporale, non è certo semplice star dietro a ogni evento mostrato nell'intensa pellicola, e può capitare che ci si "perda per strada". Ma, come potete vedere, in questo caso l'infografica rappresenta in maniera grafica e abbastanza semplificata gli accadimenti del film seguendo parallelamente le due "linee temporali", indicate rispettivamente con due colori diversi.

Ad ogni modo, un po' di confusione è più che lecita, soprattutto se pensate che anche gli attori, prima di vedere il risultato finale, avevano domande su domande per il regista britannico, come hanno spesso ribadito nelle interviste.

Tenet vede come Protagonista (letteralmente, essendo proprio Il Protagonista il nome del personaggio nella storia) John David Washington, che assieme a Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Aaron-Taylor Johnson, Clémence Poésy e Michael Caine deve farsi strada nel surreale mondo di quello che per molti è stato il film del ritorno in sala dopo l'emergenza sanitaria, qui come all'estero.