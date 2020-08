Tenet: obbligo di mascherina nei cinema americani che proietteranno il film

Tenet: John David Washington indossa auna maschera alla guida di un 'auto

I cinema americani che vorranno proiettare Tenet dovranno rispettare tutta una serie di condizioni, tra cui l'obbligo della mascherina. Questo, come riportato da Comic Book Resources, fa parte dei protocolli di sicurezza redatti dalla NATO (National Association of Theater Owners, l'associazione degli esercenti americani) in vista della riapertura delle sale, che punta proprio sul film di Christopher Nolan per attirare il pubblico dopo diversi mesi di sostanziale inattività.

Gli altri criteri includono controlli giornalieri della temperatura e/o dei sintomi per il personale del cinema, la disinfezione e pulizia delle sale tra una proiezione e l'altra e orari strutturati in modo tale da evitare assembramenti. Inoltre, la Warner Bros. pretende il 63% degli incassi, date le circostanze inusuali dell'uscita del film (negli Stati Uniti si parla di una cosiddetta staggered release, in base ai territori dove sarà consentita la riapertura dei cinema), e ha imposto che le sale coinvolte proiettino tre trailer di prossime uscite dello studio, tra cui il nuovo film di Wonder Woman che dovrebbe arrivare a ottobre.

Tenet: Robert Pattinson con John David Washington in una foto del film

Tutto pronto, quindi, per l'uscita di Tenet, l'attesissimo lungometraggio di Christopher Nolan che doveva segnare la riapertura dei cinema americani già il 17 luglio, salvo poi essere rimandato più volte a causa della situazione complicata sul territorio statunitense (in particolare in due mercati fondamentali come New York e Los Angeles). Il film uscirà quindi prima nei paesi europei, compresa l'Italia, a partire dal 26 agosto, mentre negli USA arriverà dal 3 settembre in poi, in funzione delle singole riaperture (poiché sono i singoli Stati a decidere).

Nell'attesa, un breve filmato dietro le quinte è stato allegato alla nuova uscita di Inception, tornato al cinema in occasione del decimo anniversario (e forse per altri motivi, poiché una delle teorie dei fan verte sul fatto che i due film facciano parte di un medesimo universo narrativo).