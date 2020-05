Tenet, il nuovo trailer italiano del film di Christopher Nolan

Robert Pattinson e John David Washington nel nuovo trailer italiano di Tenet, l'ultimo film di Christopher Nolan che promette di farci impazzire: 'Viaggi nel tempo? No, inversione'.

Come preannunciato nella giornata di ieri, ecco il trailer italiano di Tenet, appena rilasciato da Warner Bros. Italia in concomitanza con la presentazione del nuovo trailer ufficiale del film film su Fortnite. Un trailer che farà impazzire i fan del cinema di Nolan, e che svela davvero poco di quello che sarà la storia.

Presentato come un "un film epico d'azione che si svolge nel mondo dello spionaggio internazionale", Tenet si dimostra ancora più misterioso nel suo trailer ita, che potete vedere qui sopra. "Quello che posso darti è una parola, Tenet" - così si apre il video - "Aprirà le porte giuste, ma anche quelle sbagliate". Si parla di minacce imminenti, "cerchiamo di evitare la Terza Guerra Mondiale" - dice qualcuno dei protagonisti. Ma non è l'Armageddon, è qualcosa di peggio. Tra vorticose scene d'azione e scene impossibili il personaggio interpretato da Robert Pattinson chiede se si tratti di viaggi nel tempo e gli viene risposto di no, si parla di Inversione.

Tenet: Robert Pattinson con John David Washington in una foto del film

Qualche giorno fa lo stesso Robert Pattinson aveva smentito in un'intervista che Tenet sarebbe stato un film sui viaggi nel tempo, questa è l'unica cosa che può dire e che ci è appena stata confermata nel trailer.

Il cast internazionale del film - che è stato girato in sette paesi diversi - è formato da John David Washington al fianco di Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, con Michael Caine e Kenneth Branagh.

Il team creativo di Nolan che ha lavorato dietro le quinte di Tenet comprende il direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è affidata al compositore Ludwig Göransson.