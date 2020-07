Tenet: svelata la durata del film di Christopher Nolan

La durata di Tenet, nuova misteriosa pellicola diretta da Christopher Nolan, è stata svelata e, a sorpresa, il thriller spionistico non è tra le opere più lunghe del regista inglese visto che dura due ore e mezzo.

Tenet: John David Washington in una immagine del film

Tenet vede la star John David Washington nei panni del Protagonista, misterioso agente segreto il quale entra a far parte di un'associazione nota come Tenet che ha il compito di sventare una minaccia globale peggiore della Terza Guerra Mondiale. Il cast include Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson e Michael Caine. Da quanto anticipato dal trailer, il film avrà a che fare con l'inversione del tempo e sarà denso di spettacolare sequenze ricche di effetti speciali.

Tenet, Robert Pattinson sul primo incontro con Nolan: "Pensavo di svenire"

Secondo quanto riportato dall'associazione che fornisce il visto censura in Korea (via The Independent), Tenet ha una durata di 149 minuti e 59 secondi. Ecco le pellicole di Christopher Nolan in ordine di durata dalla più breve alla più lunga.

Following - 1 ora e 9 minuti

Dunkirk - 1 ora e 46 minuti

Memento - 1 ora e 53 minuti

Insomnia - 1 ora e 58 minuti

The Prestige - 2 ore e 10 minuti

Batman Begins - 2 ore e 20 minuti

Inception - 2 ore e 28 minuti

Tenet - 2 ore e 29 minuti

Il cavaliere oscuro - 2 ore e 32 minuti

Il cavaliere oscuro - Il ritorno - 2 ore e 44 minuti

Interstellar - 2 ore e 49 minuti

In origine, l'uscita di Tenet negli USA era fissata al 17 luglio. L'uscita è poi slittata in seguito al peggioramento dell'emergenza sanitaria negli Stati Uniti prima a fine luglio poi al 12 agosto (il 26 agosto in Italia), ma c'è il rischio concreto che Warner Bros. rinvii ulteriormente la release.