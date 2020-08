Tenet: crolla il soffitto di un cinema a Singapore durante la proiezione (FOTO)

Durante la proiezione di Tenet in un cinema di Singapore, alcuni spettatori sono rimasti feriti a causa del soffitto crollato in una parte della sala.

Nel cinema Shaw Theatres, situato nel centro commerciale NEX di Singapore, il soffitto è crollato durante la proiezione pomeridiana di Tenet, ferendo alcune delle persone sedute in sala.

Il soffitto di un cinema di Singapore, crollato durante la proiezione di Tenet

Domenica tutt'altro che tranquilla per chi, a Singapore, aveva scelto di recarsi al cinema per vedere Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan. Quando erano le 17.00 ora locale, infatti, una parte del soffitto dello Shaw Theatres NEX è crollata sulle poltrone della sala, colpendo chi era lì seduto.

"Mi sono fatto male perché un pezzo di soffitto ha colpito la mia testa e il mio cuore batteva forte. Eravamo confusi perché pensavamo che i suoni dello schianto provenissero dagli altoparlanti dietro di noi", ha raccontato Venkat, un uomo che era presente alla proiezione nel padiglione 6 del Multisala.

Al momento si contano due feriti che sono stati subito assistiti dallo staff del cinema e dai paramedici arrivati subito dopo. I due malcapitati sono stati successivamente portati in ospedale, uno dei quali in barella.

Nel frattempo, sulla pagina web dello Shaw Theatres è apparso l'avviso che dichiara "Il cinema sarà chiuso fino a nuovo avviso. Non ci saranno proiezioni di film durante questo periodo". Leggiamo inoltre che "La priorità del multisala è quella di fornire supporto ai nostri clienti feriti. Stiamo anche lavorando con il nostro proprietario e le autorità competenti per indagare a fondo sulle circostanze. Il cinema sarà chiuso fino a nuovo avviso".

Stando a quanto emerso finora, ad essere crollata è stata un'ampia sezione del condotto di ventilazione. NEX, il centro commerciale di Singapore che ospita il cinema, ha dichiarato di "essere a conoscenza della situazione che coinvolge un crollo del soffitto in una delle sale cinematografiche degli Shaw Theatres all'interno della struttura" ed ha inoltre aggiunto che "le autorità sono state informate e stanno attualmente lavorando a stretto contatto con lo Shaw Theatres per supportare le indagini in corso e le parti coinvolte".

Insomma, una situazione spiacevole alla quale nessuno pensava quando si chiedeva di "andare al cinema in sicurezza". Ricordiamo che in Italia Tenet è disponibile al cinema dal 26 agosto ed ha già registrato numeri positivi al botteghino, con oltre 400 mila euro guadagnati nel primo giorno di uscita.