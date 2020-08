Tenet: Christopher Nolan spiega le idee alla base del film nel video del dietro le quinte

Tenet è arrivato nelle sale italiane e nel video del dietro le quinte il regista Christopher Nolan svela le idee alla base del tanto atteso film.

Il filmmaker ha raccontato che si tratta di una storia di spie in cui si affronta l'idea dell'inversione, che considera particolarmente cinematografica.

Nel video si regalano anche molte scene di Tenet e scatti realizzati sul set, mostrando come i protagonisti si sono preparati per imparare i movimenti delle sequenze d'azione "al contrario". Hoyte Van Hoytema, direttore della fotografia, è alla terza collaborazione con Christopher Nolan e insieme ai produttori ha raccontato quanto sia importante girare le sequenze con il minor numero di effetti speciali.

John David Washington ha aggiunto che è stato entusiasta nel poter mettersi alle prove con le spettacolari sequenze d'azione, nonostante fosse stato avvertito di quanto sarebbe stato difficile.

Nolan ha aggiunto che in ogni film vuole mettersi sempre alla prova e migliorarsi, cercando di superare i propri limiti.

Robert Pattinson e altri membri del cast hanno inoltre parlato dell'esperienza di girare con le telecamere IMAX che sono più voluminose rispetto a quelle abitualmente usate negli ultimi anni.

Un altro degli elementi importanti di Tenet è la dimensione internazionale che ha portato il cast e la troupe a viaggiare in molte località affascinanti e distanti da Los Angeles come Amalfi e alcune città indiane.

Una delle sequenze più imponenti, inoltre, ha obbligato a interrompere il traffico su un'autostrada o far schiantare un aereo. Kenneth Branagh ha infine sottolineato che, grazie al lavoro di Nolan, si capisce cosa vuol dire realmente creare un'esperienza cinematografica.

Tenet: John David Washington in una immagine del film

La criptica sinossi ufficiale di Tenet - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione - anticipa:

"John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi d'azione di Christopher Nolan, "Tenet". Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione."

Nel cast del film ci sono Robert Pattinson, John David Washington, Elizabeth Debicki, Himesh Patel, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh.