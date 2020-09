Tenet: Christopher Nolan ha colto John David Washington con le mani nel sacco (di Pringles)

Durante la lavorazione di Tenet, Christopher Nolan ha scoperto il suo protagonista John David Washington intento ad abbuffarsi di Pringles mentre l'attore avrebbe dovuto essere a dieta per il film.

Tenet: John David Washington in una foto del film

"Ero a dieta stretta, ma stavo impazzendo e avevo bisogno della mia merenda" ha confessato John David Washington nel corso di un'ospitata al The Late Late Show with James Corden.

"Così una volta, in Estonia, ho trovato le Pringles alla paprica, non esistono da altre parti e dovevo assaggiarle. Così le ho nascoste nello zaino e sono salito sull'ascensore dell'hotel dove alloggiavo, ma Christopher Nolan mi ha visto e si è accorto di tutte quelle Pringles nello zaino, è stato imbarazzante. Lì per lì è scoppiato a ridere, ma poi durante le riprese non mi ha dato tregua."

Nonostante la dieta, però, Nolan ha permesso a John David Washington di tenere le sue Pringles: "Gli ho detto, paprica: dove altro troverai delle patatine a questo gusto? Lui era d'accordo."