Tenet sfiora i 2 milioni al box office italiano e incassa 35 milioni sui mercati internazionali

Ci voleva Christopher Nolan con il suo Tenet per rivitalizzare gli incassi cinematografici durante l'emergenza sanitaria: il cervellotico action thriller incassa quasi 2 milioni di euro al debutto al box office italiano e incassa 35 milioni sui mercati internazionali, il tutto in attesa dell'uscita nelle sale americane ancora in buona parte chiuse. Qui trovate la recensione di Tenet, uscito in Italia in 874 sale, che segna una media per sala di 2.270 euro.

Per quanto riguarda i mercati internazionali, Warner Bros. ha annunciato che Tenet ha incassato 53 milioni di dollari in 41 territori al di fuori degli USA, incluso il Canada. Un buon inizio per recuperare il terreno perduto a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Ecco gli incassi su alcuni mercati internazionali:

Regno Unito: $7.1 milioni

Francia: $6.7 milioni

Corea del Sud: $5.1 milioni

Germania: $4.2 milioni

In un comunicato, il capo di Warner Bros. Pictures Group Toby Emmerich sostiene di interpretare il successo di Tenet ("un evento meritevole di quei film che vogliono essere visti sul grande schermo") come una testimonianza della fattibilità del cinema:

"Grazie ai nostri partner che hanno compiuto sforzi immani per riaprire i cinema in sicurezza. Viste le circostante senza precedenti di questa uscita globale, stiamo correndo una maratona, non uno scatto, e stiamo cercando di assicurare una lunga permanenza in sala per questo film a livello globale per molte settimane a venire."

