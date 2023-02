Tenebre e Ossa 2, si fa ritorno nel Grishaverse con il nuovo trailer della serie Netflix

Iniziamo a fare il conto alla rovescia: tra un mese, ovvero il 16 marzo, la seconda stagione di Tenebre e Ossa arriverà su Netflix. Intanto, però, non serve aspettare oltre per il nuovo trailer della serie.

Si fa ritorno nel Grishaverse con queste immagini inedite dei nuovi episodi di Tenebre e ossa, l'acclamata trasposizione televisiva dei romanzi fantasy firmati da Leigh Bardugo.

La scorsa stagione ci aveva lasciati con un cliffhanger: il Darkling di Ben Barnes non è stato annientato definitivamente, anzi, è pronto a portare nuovamente terrore a Ravka e dintorni, e a giudicare dal più recente teaser di Tenebre e Ossa 2, sa perfettamente come fare.

Come la prenderanno Alina (Jessie Mei Li), Mal (Archie Renaux) e il resto della banda? E i Corvi, cosa faranno adesso? Cosa ci riserverà la seconda stagione della serie per loro, dato che non adatterà pedissequamente i libri?

Tenebre e Ossa 2, la seconda stagione adatterà più libri di quanti pensiate: nuove foto dalla serie Netflix

Per non parlare delle new entry... Chi lascerà maggiormente il segno nei nuovi episodi? Sarà forse il principe Nikolai Lantov (Patrick Gibson) o i fieri gemelli Tamar e Tolya (Anna Leong Brophy e Lewis Tan)? O forse il giovane Wylan (Jack Wolfe)?

Avremo modo di scoprirlo solo all'arrivo di Tenebre e Ossa 2 su Netflix.