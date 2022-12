Tenebre e Ossa 2, la seconda stagione adatterà più libri di quanti pensiate: nuove foto dalla serie Netflix

Hype per Tenebre e Ossa 2? Ora ve ne faremo venire ancora di più, perché pare che la seconda stagione della serie fantasy targata Netflix porterà in scena più libri del previsto.

Se credevate che la seconda stagione di Tenebre e ossa avrebbe adattato solo il secondo libro della trilogia principale nata dalla fantasia di Leigh Bardugo, Assedio e Tempesta, e forse qualcosa dal primo libro della duologia spin-off, Sei di Corvi, sappiate che le cose andranno alquanto diversamente.

I produttori dello show hanno infatti raccontato qualcosa in più sulla nuova stagione al sito Entertainment Weekly!, che nel frattempo ci mostra in anteprima delle immagini inedite dai prossimi episodi.

"Sarà un adattamento di più libri, potete starne certi" ha affermato lo showrunner e creatore della serie Eric Heisserer "Andiamo a prendere qualcosa da altri titoli nella raccolta di Leigh [Bardugo, l'autrice del Grishaverse]. C'è un elemento, che è stata un'idea di Daegan [Fryklind, co-shorunner], che sarà centrale per la storia, e per cui sono particolarmente entusiasta. Non credo che i fan se lo aspettino minimamente. Credo che nemmeno Leigh se lo aspettasse".

"Non me lo aspettavo" ci ha poi tenuto a confermare la Bardugo nelle sue storie Instagram.

Leigh Bardugo su Tenebre e Ossa 2

Secondo il sito, con i nuovi episodi vedremo adattato anche il terzo e ultimo romanzo della trilogia principale, Rovina e Ascesa, e ci saranno sì degli elementi dalla duologia spin-off (Sei di Corvi, Il Regno Corrotto), ma precisa Heisserer, nonostante la presenza di Wylan Hendriks (Jack Wolfe), sesto membro del gruppo titolare "non useremo davvero la trama di Sei di Corvi per la seconda stagione".

"Quella è una storia molto ricca e articolata che ha bisogno di una corsia apposita" ha continuato lo showrunner "Ci saranno sicuramente degli accenni alle storyline dei corvi in quei libri, ma per la Corte di Ghiaccio abbiamo ambizioni più grandi [che infilarla senza darle il giusto spazio in questa stagione]".

Chissà cosa bolle in pentola... Lo scopriremo il 16 marzo 2023, quando la seconda stagione di Tenebre e Ossa arriverà su Netflix.