Temptation Island stasera su Canale 5, tra Denise e Marco c'è aria di addio: "Lei piangeva"

Questa sera, giovedì 17 luglio, in prima serata su Canale 5, ci sarà andrà in onda il terzo appuntamento di Temptation Island, che dalla prossima settimana ci farà compagnia con un doppio appuntamento settimanale: mercoledì e giovedì. Intanto, l'episodio di oggi si preannuncia carico di tensione e colpi di scena, in particolare per una delle coppie più chiacchierate: Marco Raffaelli e Denise.

Marco perde il controllo dopo aver visto la sua fidanzata e il tentatore

Dalle anticipazioni, scopriamo che Denise proseguirà la conoscenza con il single Flavio Ubirti, mandando su tutte le furie il fidanzato Marco. Quest'ultimo, vedendo i video della compagna, esploderà in un momento di rabbia incontrollata: "Facciamo il falò io, lei e lui. Si può fare? Facciamolo!", urlerà davanti allo schermo. Poi. dopo aver lasciato il capanno, Marco si lascerà travolgere dall'ira, ribaltando un tavolo.

Intanto, fuori dal villaggio, le indiscrezioni sulle coppie diventano sempre più insistenti. Dopo che la scorsa settimana Lucia Ilardi e Rosario Guglielmi sono stati avvistati insieme al Lidl di Vimodrone - lui con un'anguria gigante in mano, come segnalato da una follower a Deianira Marzano - oggi tocca a Denise e Marco essere al centro dell'attenzione.

Sonia Mattalia

Denise avvistata in lacrime al mare

Il profilo Instagram di Reality Edition ha infatti condiviso una segnalazione: "Ero al Singita (Roma) e Denise di Temptation Island era di fronte a me, visibilmente provata, forse stava piangendo". Nel video, la ragazza appare in compagnia di un'amica, ma senza Marco. A quanto pare, Denise avrebbe scelto Fregene per rifugiarsi dopo l'esperienza nel villaggio, anche se la località non è tra le più riservate per chi cerca di evitare occhi indiscreti.

Le altre indiscrezioni

Ma le sorprese non finiscono qui. Secondo Dagospia, anche la coppia di avvocati formata da Alessio e Sonia sarà protagonista di un falò di confronto. Sarebbe proprio lui, Alessio, a decidere di chiudere la relazione: "Non ho detto nulla di grave", avrebbe dichiarato lasciando Sonia da sola con Filippo. Tuttavia, i due potrebbero non abbandonare il programma stasera: "Il viaggio nei ri-sentimenti continuerà anche per Alessio e Sonia", si legge sul portale di Roberto D'Agostino.